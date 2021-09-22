Sağlıklı Yaşam Programı Kapsamında Yaşlılara yönelik egzersiz yaptırılıyor - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşların uğrak yeri olan Vefa Konağı, nezih ortamıyla Malatya'nın emektarlarını ağırlıyor. 'Sağlıklı Yaşam Programı' kapsamında haftanın üç günü 65 yaş üstü vatandaşlar için Vefa Konağında egzersiz etkinliği düzenleniyor.

Yaşlılarımıza yönelik egzersiz programları düzenliyoruz

Yaşlılara yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Yaşlı Hizmetleri Birim Sorumlusu Nalan Öztürk, "Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında haftanın üç günü 65 yaş üstü büyüklerimizin katıldığı egzersizlerimizi Hürriyet Parkı içerisinde bulunan Vefa Konağımızda yapıyoruz. Spor hocamız eşliğinde nefes ve hafif fiziksel egzersizler yapıyoruz. Yaşın ilerlemesi ve özellikle pandemi döneminde artan hareket kısıtlığı nedeniyle eklem sertliği, kemik kırılmaları, kilo alımı ve kas kaybı gibi şikâyetlere yol açmakta. Her gün yapılacak olan 40 dakikalık egzersizler sorunların çözümüne fayda sağlamaktadır. Vefa konağımızda yapılan kültürfizik hareketleri yaşlılarımızın kas gücü, denge ve esnekliklerini artırmakta olup fiziksel olarak taşıdıkları mevcut durumlarını en üst seviyeye çıkarmakta ve ağrılarını azaltmaktadır. Ayrıca psikolojik ve sosyal açıdan da rahatlamalarını sağlamaktayız. Özellikle kontrollü nefes egzersizleri kişiyi depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve dikkat eksikliği gibi rahatsızlıklarının azaltılmasında yardımcı oluyor" dedi.

Vefa konağındaki hizmetlerden dolayı yaşlılardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Vefa Konağında çok güzel zaman geçirdiklerini belirten 74 yaşındaki Necmettin İlkılıç, "Bizlere Vefa Konağında böyle bir hizmet verdikleri için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Evden çıktığımızda ilk işimiz Vefa Konağına gelmek. Vefa Konağında istirahat ediyoruz, emekli arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Yaşlılar olarak bizler vefa konağında mutluyuz ve istediğimiz her ortamı bulabiliyoruz. Çalışan personellerden gerekli saygıyı görüyoruz. Vefa Konağına geldiğimizde bizlere spor yaptırıyorlar. Çayımızı içiyor ve dinleniyoruz. Biz Vefa Konağında mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

71 yaşındaki Aliseydi Otlu, " Türkiye'de sosyal devlet olmanın en iyi göstergesi belki de Malatya'da Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerdir. Ben düşünüyorum ve şunu da yapsalar nasıl olur diye soruyorum aklıma gelmiyor. Demek ki insanların aklına gelmeyen hizmetler yapılıyor, kadrini kıymetini bilmemiz icap eder. Pandemi döneminde insanlar tembelleşti diye Vefa Konağında spor yaptırılıyor. Sabah geldiğimizde çayımızı içiyoruz personeller bizi güzel bir şekilde karşılıyor" dedi.

Emekli Remzi Alp, "Emekli arkadaşlarımızla birlikte Vefa Konağında zaman geçiriyoruz. Yaşlılar için faydalı olan sporumuzu yapıyoruz. Her gün egzersiz yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte sohbet ediyoruz. Yaptığımız spor çeşitli hastalıklara karşı da faydalı oluyor. Vefa Konağında gazetemizi okuyoruz, karşılıklı sohbet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sosyal yönden herkesle ilgileniyor. İyi bir Başkanımız var. Halkla iç içe bir Belediye Başkanımız var. Selahattin Gürkan Malatya için çok faydalı bir lider" dedi.

Emekli Hasan Alabay, "Vefa Konağında olmayı seviyoruz. Tıraşımız yapılıyor, çayımız veriliyor, sporumuzu yapıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'da da kalıyorum ben böyle bir hizmet başka bir yerde yok. Hizmetlerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya'ya güzel hizmetler yapılıyor ve Malatya güzelleştiriliyor" şeklinde konuştu.