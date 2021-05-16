Samsun'da belediye vatandaşlara elektrikli scooter hizmeti vermeye hazırlanıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendini genç hisseden herkese elektrikli scooter hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekonomik avantajları ve çevre dostu özellikleriyle tüm dünyada hızla yaygınlaşan elektrikli scooterların, kentlerde trafik yoğunluğunun ve otopark probleminin azalmasına büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Yazılımları Türk mühendisler tarafından geliştirilen takip modüllü yerli ve milli yapım elektrikli scooterların, tek şarjla 50 kilometre mesafe kat edebileceği belirtilen açıklamada, "Kullanıcılara eğlenceli ve keyifli anlar yaşatan scooterlar artık Samsun'da da hizmet verecek. Saatte 35 km hıza ulaşabilen eğlenceli ulaşım aracını sağlıklı yaşam için halkın hizmetine sunacak Samsun Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklarını sürdürüyor. Doğupark, Kurtuluş Yolu, Batıpark ve Adnan Menderes Bulvarı'nda başlayacak hizmet, 300 elektrikli scooterla start alacak ve zamanla daha da genişletilecek." ifadelerini yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hizmetten 7'den 77'ye herkesin istifade edebileceğini aktardı.

Demir, vaka sayılarının düşmesi ve hayatın normale dönmesiyle scooterları hizmete sunacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Pandemi insan ve toplum sağlığının ne kadar önemli olduğunu herkese öğretti. Biz de Karadeniz Bölgesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Spor Şehri' Samsun'da sosyal sorumluluk adına önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda başta Adnan Menderes Sahili olmak üzere belirlediğimiz lokasyonlarda elektrikli scooterları vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Üç aylık süreçte gözlem ve analizler yaparak istasyonları ve park alanları oluşturacağız. Bu eğlenceli seyahatten yararlanmak isteyenler ise ücretini kredi kartı veya Samkart ile ödeyebilecek."