"Sağlıklı yaşam" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Server Gençlik Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sağlıklı yaşam" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması için başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, her yıl toplumun ihtiyaçlarına göre farklı bir konuda içeriklerle düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yıl "sağlıklı yaşam" konu başlığıyla sevenleriyle buluşacağı belirtildi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmanın Samsun ayağını Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün organize ettiği bildirilen açıklamaya, "Güzel bir geleceğin iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmekle mümkün olacağı inancı ve sorumluluğu ile yola çıkan Ufka Yolculuk için çalışmalara başlandı. İnsanlığa değer katan bilgilerin yer aldığı eserlerle okuyan, düşünen, araştıran ve öğrendiklerini hayata geçiren bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak için 9. Ufka Yolculuk başlıyor." ifadesi kullanıldı.

Başvuru yapacakların "ufkayolculuk.com" adresini ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebileceği anlatılan açılamada, dereceye girenlere teknolojik aletlerden kitaplara kadar birçok hediye verileceği kaydedildi.

Katılımcılar, 11-12 Nisan'da yapılacak birinci aşama sınava bulundukları yerden 08.00-20.00 saatlerinde 2 gün boyunca çevrim içi olarak girebilecek. İkinci aşama ise 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatlerinde randevulu sistemle yine çevrim içi gerçekleştirilecek.

Farklı yaş grubuna hitap eden yarışmada ilkokul kategorisinde yarışmacılar "Nereden geliyor bu sesler?", ortaokul kategorisinde "Bir acayip yolculuk", lise kategorisinde ise "Sağlık olsun" kitaplarını okuyarak hazırlanabilecek.