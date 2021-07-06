"Sağlıklı yaşam" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sona erdi - Son Dakika

Server Gençlik Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çevrim içi düzenlenen "sağlıklı yaşam" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sona erdi.

Server Gençlik'ten yapılan açıklamada, her yıl toplumun ihtiyaçlarına göre farklı bir konuda içeriklerle düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "sağlıklı yaşam" konu başlığıyla sevenleriyle buluştuğu belirtildi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmanın Samsun ayağını Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün organize ettiği aktarılan açıklamada, "Güzel bir geleceğin iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmekle mümkün olacağı inancı ve sorumluluğu ile yola çıkan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na Türkiye genelinden ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 400 bin öğrenci başvurdu." ifadesine yer verildi.

Birinci aşama sınavında başarılı olan yarışmacıların ikinci aşama çevrim içi sınavları 81 il, 537 ilçe, 855 sınav merkezinde 2 bin 500 gönüllü gözetmenin desteğiyle gerçekleştirdiği anlatılan açıklamada, ikinci aşama sınava girmeye hak kazanan yarışmacıların sıralama ve puanlamalarının yarışmacı olarak kaydoldukları il ve ilçe üzerinden yapılacağı, sonuçların ise 14 Temmuz'da yarışmacı sayfalarından görüntülenebileceği kaydedildi.

Her kategoride çeşitli hediyeler ve il bazında binlerce ödülün ikinci aşama sınav sonuçlarına göre sahiplerine ulaştırılacağı aktarılan 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Türkiye geneli ödül töreninin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi.???????