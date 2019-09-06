Son Dakika Haberleri: Sağlıklı yaşam, tüketici elektroniğini ele geçiriyor
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Sağlıklı yaşam, tüketici elektroniğini ele geçiriyor

32 dakika önce

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA, bugün kapılarını açtı.

Sağlıklı yaşam, tüketici elektroniğini ele geçiriyor, System.String[]

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA, bugün kapılarını açtı. Fuarda yapay zeka, sesli komut ve 5G'li ev aletleri sahnedeki yerini korudu. Bu yıl özellikle sağlık yaşamı destekleyen ve çevre dostu teknolojiler öne çıkıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:59 
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