Sağlıklı yaşam, tüketici elektroniğini ele geçiriyor

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA, bugün kapılarını açtı. Fuarda yapay zeka, sesli komut ve 5G'li ev aletleri sahnedeki yerini korudu. Bu yıl özellikle sağlık yaşamı destekleyen ve çevre dostu teknolojiler öne çıkıyor.