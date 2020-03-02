Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı kapılarını 5 Mart'ta açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı kapılarını 5 Mart'ta açıyor - Son Dakika

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı kapılarını 5 Mart'ta açıyor

6 saat önce

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı 5-8 Mart tarihleri arasında, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı kapılarını 5 Mart'ta açıyor, System.String[]

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı 5- 8 Mart tarihleri arasında, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

KOSGEB, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Şişli Belediyesince desteklenen fuarda; doğal, organik gıdalar, bitkisel ürünler, mikro filizler, coğrafi işaretli ürünler, yöresel lezzetler, doğal tarım uygulamaları ve atıksız mutfak çalışmaları sergilenecek.

Orman Genel Müdürlüğünün "Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Tanıyalım" köşesiyle katılacağı fuarda, İstanbul Halkekmek, İstanbul Halksüt ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği standı da yer alacak.

Fuar kapsamında kahve söyleşisi, yoga seansları, sokak lezzetleri sergisi, tango terapi gösterileri gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Halka açık ve ücretsiz fuarla ilgili ayrıntılara www.saglikliyasamfuari.com adresinden ulaşılabiliyor.

İstanbul, Harbiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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