Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak - Son Dakika

Başakşehir, Kayaşehir'in ardından bir kültür ve yaşam parkına daha kavuşuyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı'nın Eylül 2020'de hizmete açılması hedefleniyor.



Başakşehir'de sosyal yaşamın gelişmesine yönelik projeler hızla devam ediyor. O projelerden biri de Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı. Yaklaşık 10 dönümlük alana kurulan parkın içerisinde BAKMER ve bilgievinin yer aldığı ana bina inşa ediliyor. Bunun yanı sıra alanda açık hava tiyatrosu ve koşu parkuru da yer alacak.



Kadınlar ve öğrenciler için modern bina



Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı projesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Projeyle ilgili bilgileri, Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Adil Şahin verdi. Şahin, 9 bin 432 metrekarelik proje alanının yüzde 65'inin yeşil alan olarak tasarlandığını ifade etti.



Kaba inşaatı tamamlanan, ince işçiliğine başlanan ana binada yer alacak olan birimleri de anlatan Şahin, "3 katlı binanın giriş katında bir kütüphane ve kitap kafe olarak iki ana bölüm tasarlandı. Bu katta bilgisayar atölyesi ve ebru gibi el sanatları eğitimlerinin verileceği bölümler BAKMER çatısı altında kadınlara hizmet verecek. Birinci katta ise bilgi evi için öğrencilere hizmet vermek üzere 7 sınıf olacak. Bu katta 152 kişi kapasiteli bir konferans salonu da oluşturduk. Bu sahnede aynı zamanda tiyatro oyunları da sahnelenebilecek. Üçüncü kat ise sergi ve çeşitli toplantıların yapılabileceği çok amaçlı salon olarak tasarlandı" diye konuştu.



Kültür ve spor iç içe



Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki yeşil alanlarla ilgili detaylar hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, çeşitli çocuk oyun alanlarının farklı konseptlerle oluşturulacağını ifade etti. Kuşbakışı bakıldığında parkın "T" harfi şeklinde uzandığı ifade eden Şahin, BAKMER ve bilgi evi önünden başlayarak Gazi Süleyman Paşa Camii yanından geçen bu uzantının koşu ve bisiklet parkuru olarak tasarlandığını söyledi. 200 metrelik parkur, ağaçlarla süslenecek ve bölge vatandaşların kullanabileceği uzun ve geniş bir alan haline getirilecek. Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı'nın Eylül 2020'de hizmete açılması planlanıyor. - İSTANBUL