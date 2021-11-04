Üye Girişi
Sağlıklı yaşamın 15 altın kuralı - Son Dakika

Sağlıklı yaşamın 15 altın kuralı

04.11.2021 12:17
Sağlıklı yaşamın 15 altın kuralı

Sağlıklı yaşam için stres azaltımı ve bol yürüyüş öneriliyor.

Sağlıklı yaşam için stres azaltımı ve bol yürüyüş öneriliyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz daha sağlıklı yaşam formülünü 15 maddede açıkladı.

Yürüyüş, stress azaltımı, düzenli uyku 15 altın kuralın içerisinde yer alıyor. Dr. Yavuz, sağlıklı yaşam için şu maddeleri sıraladı:

"Yürümek; Her gün düzenli olarak en az iki kilometre yürümek hem beden hem de beyin sağlığını olumlu etkilemektedir. Çünkü düzenli yürüme beyinde yeni bağlantıların oluşmasına neden olmaktadır.

Stres; Kronik stres hem bedensel hem de zihinsel aşınmaya neden olur. Bilhassa birçok psikolojik hastalığın temelinde stres vardır. O halde stresi mümkün mertebe hayatın dışında tutabilmek sağlıklı yaşamanın anahtarlarındandır.

Antioksidanlar; En güçlü beş antioksidan vardır. Bunlar lipoik asit, C ve E vitaminleri, glutathione ve koenzim Q 10'dur. Bunların içerisinde en güçlüsü lipoik asittir. Antioksidanlar serbest radikalleri yok ederek hücre hasarlanmasını azaltırlar. Böylece yaşlanma sürecini yavaşlatırlar.

Sağlıklı beslenme: Gıda disiplinleri ömrümüzü belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Özellikle doymamış yağlar, domuz yağı, cips ve fast food tarzı gıdalar zar akışkanlığını değiştirerek hücresel iletişimi bozarlar. Eğer beyin ve beden sağlığını korumak istiyorsak bol antioksidan içeren gıda ve sebzelere ağırlık vermek zorundayız. Örneğin ıspanak ve çileğin içinde bulunan ve güçlü oksit giderici olan flavanoidlerin, tıpkı balık yağında olduğu gibi beyin hücre zarlarının akışkanlığını artırdığını bilmekteyiz. Nitekim balık yağı ve omega 3'ten zengin gıdaların hücresel iletişim akışkanlığını yükselttiği artık tevatur olmuş bilgilerdendir. Yemeklerinizdeki sebze ve meyve miktarlarını biraz artırmak, antioksidan etkisinin yüzde 25 daha fazla olması demektir. Antioksidan ihtiva eden diğer sebze ve meyveler ise şunlardır; Yaban mersini, böğürtlen, brüksel lahanası, karalahana, erik, brokoli, pancar, portakal, kırmızı üzüm ve üzüm suyu, kırmızı dolmalık biber, kiraz, kivi, kızılcık, patlıcan, domates, salatalık ve çay.

Vitaminler; Vitamin ve mineraller, vücudumuzdaki hemen her kimyasal tepkimede katalizör görevi üstlenirler. Her ne kadar gıdalarla ihtiyacımız olan vitaminleri alıyorsak da, özellikle çeşitliliği olmayan beslenme alışkanlıklarında, dışarıdan vitamin ve mineral takviyesi şarttır. B vitamininin hücrelerin kendilerini yenilemesinde ve onarımında tartışmasız faydaları vardır. C vitamini en önemli antioksidanlardan biridir. Aynı zamanda enfeksiyonlara karşı vücudu korunaklı kılar. E vitamini hem güçlü bir antioksidandır hem de damar lümenini ve damar sertliğini iyileştirici rolü vardır. Ancak son yıllarda vitaminleri tek tek değil de multivitamin ve mineral takviyelerini tercih eden kanaatler yoğunluktadır. Multivitaminler markadan markaya değişmekle beraber ideal olanları, içeriğinde A, B, C, D3, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, mangan, selenyum, potasyum ve klor bulunan terkiplerdir.

Düzenli uyku; Gerek bedensel gerekse zihinsel dinlenme için uyku olmazsa olmazdır. Fare deneylerinde uykusuz bırakılan farelerin diğerlerine göre çok daha az yaşadıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla uyku kaybedilen bir zaman değildir. Yeni doğan bebekler günde 18-20 saat uyku ile gelişimlerini sürdürürler. Erişkin hayatta ise günde en az 7 saat uyku bedensel hücre yenilenmesi ve hafızanın derlenip toparlanması için şarttır.

Huzur ve mutluluk; Mutluluk için hedef koymamak gerekiyor. Ev alırsam mutlu olacağım, araba alırsam mutlu olurum, şunu elde edersem, bunu gerçekleştirirsem mutlu olacağım gibi söylemler mutluluğa hedef koymaktır. Mutluluk hedefler gerçekleşince yaşanacak bir süreç değil, hayatın her anında hissedilmesi gereken bir duygudur. Kısacası mutluluk bir hedef değil yolculuktur. Bir insanın iç huzuru birçok hormonal aktivitenin sağlıklı işlemesini sağlar bu da uzun yaşamanın anahtarlarından biridir.

Sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak; Bu tür zararlı maddelerin, sebep olduğu çeşitli kronik hastalıklarla ömrü kısalttığı artık herkesçe bilinen bir gerçektir.

Olumlu düşünmek, iyimserlik; 70 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada iyimserliğin kötümserliğe göre yüzde 11 düzeyinde ömrü uzattığı belirlenmiştir.

İdeal kiloyu muhafaza etmek; Obezite en sinsi hastalıktır. Genelde metabolizmanın yaşla birlikte gittikçe yavaşlaması ile zamanla artan kilolar, ilerleyen yaşlarda ciddi bir sağlık sorunu haline gelir. Öyleki en iyimser ihtimalle 20 yaşından itibaren yılda yarım kilo alan bir kişi 70 yaşında geldiğinde 25 kilo fazlası olacaktır. Bu da haliyle yağlanmayı da beraberinde getirecektir. Böylece o kişi fazla olan kilolar kadar ağırlığı sürekli bir hamal gibi taşıyacaktır. Ayrıca kalbin de iş yükü artacak, daha fazla dokuya kan göndermeye çalışacaktır.

Düzenli sağlık kontrolu; Düzenli olarak sağlık kontrollerinden ve check-up'tan geçmek gelişmesi muhtemel hastalıkları daha başlangıç dönemindeyken tespit etmeye ve tedavide erken davranılmasına neden olur. Çünkü ilerlediğinde ölümcül olabilen birçok hastalık başlangıç dönemlerinde teşhis edildiklerinde tamamen şifa ile sonuçlanabilmektedir.

Maneviyat; Yaratıcıya inanmak, beraberinde tevekkül duygusunu da getirir. Tevekkül ise hayatın çeşitli sıkıntılarına karşı dayanma gücü verir. Dua yoluyla sıkıntıları ve istekleri dile getirmek kişinin içindeki yaşam enerjisini kuvvetlendirir ve güçlendirir.

Aile düzeni ve güzel dostlar; Düzenli aile hayatı ve evlilik, ömrü uzatan sebeplerden biridir. Dünya üzerinde yapılan sayısız araştırmanın sonucu, evlilik sebebiyle düzenli ve kontrollü hayatın ömrü uzattığı yönündedir. Araştırmalar sağlam aile bağları ve samimi arkadaşlık ilişkilerinin ömrü uzattığını göstermektedir. Bu durum sadece insanlara özgü değildir. Örneğin birçok arkadaşa sahip maymunların diğerlerine göre %11 oranında daha uzun yaşadıkları tespit edilmiştir.

Sürekli hedeflerin olması; 6 bin kişi üzerinde 14 yıl süren bir araştırmada belli bir amacı olmayan insanların daha kısa ömürlü oldukları belirlenmiştir. Nitekim ülkemizde de emekli olduktan sonra yaşam için bir hedef belirleyememiş insanların şu veya bu nedenle daha kısa sürede hayatlarını kaybettikleri görmekteyiz.

Topraklanma; Doğa ile iç içe olma, sağlıklı ve uzun bir ömür için olmazsa olmazlardandır. İdeal olan yüksek katlı ve iç içe apartman dairelerinde değil, müstakil, bahçeli evlerde yaşamaktır. Maalesef şehir hayatı, topraktan uzak bir şekilde beton yığınları arasında yaşama mecburiyeti oluşturmaktadır. Hiç olmazsa evin bir köşesinde çiçek yetiştirmeli ve saksılardaki toprağa temas edilmelidir."

(İHA)

Sağlıklı yaşamın 15 altın kuralı

Sağlıklı Beslenme, Antioksidan, Evlilik, omega 3, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı yaşamın 15 altın kuralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün uzayan görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün uzayan görüntüsü paylaştı! Nafakaya yazdığı 12:00 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı 11:56 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 11:47 Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:45 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı 11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor

Son Dakika Haberleri
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün uzayan görüntüsü paylaştı!
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 Burak Elmas "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor         
12:13
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı         
12:07
Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı         
12:00
Burak Elmas Burak Elmas "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş         
11:55
Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti         
11:49
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız         
11:34
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 12:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlıklı yaşamın 15 altın kuralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement