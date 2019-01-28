İnsan sağlığı için son derece önemli olan tuzun rafine işleme maruz kalmaması çok önemli. Tuzla sadece iyot alımı yeterli olmadığı gibi, birçok kimyasal ve katkı maddesi taşıyan rafine tuzlar son derece tehlikelidir. Hiçbir kimyasal ve katkı maddesi içermeyen Mayi Tuz, doğal şartlarda kurutulup en doğal hali ile sofralara gelen kaliteli bir tuz olma özelliği ile sağlıklı yemek üreticilerinin tercihi oluyor.

GABFOODS VE HEALİN, DOĞAL KAYNAK TUZ MARKASI MAYİ İLE ANLAŞTI…

Doğal, taze, temiz yemek önceliğini vurgulayan ve menüsünde tüm diyet ihtiyaçlarını kapsayıcı bir bakışla tüketicilerine hizmet veren Healin, yemeklerinde kullandıkları tuzlarının da sağlıklı ve doğal olması adına Mayi Tuz ile anlaştı.

Glütensiz, şekersiz, süt ürünü içermeyen, vegan ürünlerin de yer aldığı sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayan GabFoods ise tuzun insan sağlığı için son derece önemli olduğunun altını çizerek kullandıkları tuzda kalsiyum, iyot değerlerinin yüksek olması gerektiğinden dolayı Mayi'yi tercih ettiklerini belirtti.

Günlük olarak ortalama 1000-1200 mg kalsiyum alımı beslenme ve diyet uzmanlarının önerisidir. Yağ yakımını hızlandıran, kalp atışını düzenleyerek yüksek tansiyonu engellemede de etkili olan kalsiyum, rafine işlem görmeyen doğal kaynak tuzu olan Mayi ürünlerinde yüksek oranda bulunuyor.

Lityum, vanadyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve daha birçok element bakımından zengin olan Mayi Tuz, sadece iyot içeren rafine tuzlara göre adeta bir şifa deposudur. Yorgunluk, şişmanlama ya da aşırı zayıflama, saçların cansızlaşması ve kırılma gibi rahatsızlıklar baş gösterir. Diş ve kemik sağlığı için gerekli olan vanadyum eksikliğinde ise yüksek kolesterol ve trigliserid gibi sağlık sorunları görülür. Kardiyovasküler ve böbrek hastalıkları riski de artar. Fiziksel performansı arttırarak kan basıncı düşüren magnezyum özellikle sporcular için çok önemlidir.