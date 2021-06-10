Sağlıklı zayıflama için ton balığı tüketilmesi önerisi - Son Dakika

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, ton balığının, içerdiği yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önlediğini ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya katkı sağladığını belirtti.

Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, şok diyetlerin yerine sağlıklı, doğal ve doğru beslenmeyle kilo kontrolünün mümkün olduğunu aktardı.

Tek tip beslenme yerine ton balığıyla zenginleştirilmiş Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Tozan, "Ton balığı içeriğindeki yağ asitleri, hücrelerdeki yağ deposu oluşumunu önleyerek zayıflamaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda tok tutucu özelliğiyle de diyet menülerinin vazgeçilmezi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ton balığı, günün her saatinde tüketilebilmesiyle de tercih sebebi oluyor"

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, düzenli ton balığı tüketmenin kırmızı kan hücresi sayılarını artırarak damarları toksinlerden temizlediğini aktararak, "Ton balığı ayrıca, içerdiği yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önlüyor ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya katkı sağlıyor. Yağsız protein bakımından zengin yapısıyla kas yapımına yüksek katkılar sağlayan ton balığı, günün her saatinde tüketilebilmesiyle de tercih sebebi oluyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle sıcak yaz günlerinde mideyi yormayan, sindirimi kolay, protein açısından zengin, kolay açılan zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3 kez tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tozan, şunları kaydetti:

"Tabii tüketicilerin ton balığı seçerken doğal ve kaliteli markaları tercih etmelerini öneriyoruz. Omega-3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve mineraller... Bunlar yaz mevsiminde bedenimizin dinç kalması için en önemli sağlık bileşenleri. Tüm bunlar açısından zengin olan ton balığı, kandaki lipid seviyesini düşürerek yüksek kötü kolesterolü engelliyor ve kalp ritmini kontrol ediyor. Aynı zamanda dopamini ve serotonini dengeleyerek mutlu ve sağlıklı bir diyet dönemi geçirmenizi de kolaylaştırıyor. Konserve ton balığının günlük 100 ila 300 gram tüketilmesiyle ihtiyaç duyulan Omega-3'ü karşılamak mümkün."