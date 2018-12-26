Sağlıklı Zayıflama Programına Alınan Hastalarımız Bin 936 Kilo Kaybetti"

Yalova Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, 2018 yılı içinde obezite sebebiyle diyet programına alınan 242 kişinin toplamda bin 936 kilo verdiğini açıkladı.

Yalova Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, 2018 yılı içinde obezite sebebiyle diyet programına alınan 242 kişinin toplamda bin 936 kilo verdiğini açıkladı.





Kaşıkcı, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü "Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı" kapsamında diyabetin etkin tedavisi ve güvenli takibi amacıyla "Diyabet Okulu" projesinin hayat geçirildiğini hatırlattı.



Proje kapsamında 2016 yılında Yalova Devlet Hastanesinde Diyabet Okulunun faaliyetlerine başladığını bildiren Kaşıkcı, "Okulumuzda Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Dr. Müge Özcan, Diyetisyen Mert Aşit, Diyabet Hemşiresi Derya Taşçı tarafından düzenli olarak eğitimler yapılmaktadır. Eğitimlerde genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol gibi önemli bilgiler verilmektedir." ifadelerini kullandı.



Diyabet Okuluna 2018 yılında başvuran diyabet hastası sayısının 327 kişi olduğunu, söz konusu kişilerin hayat kalitelerini arttırmak ve hastalıkla yaşamayı öğretmek amacıyla düzenli olarak eğitimler yapıldığını aktaran Kaşıkcı, şunları kaydetti:





"Ayrıca başvuranlardan 242 kişi obezite sebebiyle diyet programına alınmıştır. Yıl içerisinde Yalova Devlet Hastanesi Diyabet Okulu diyetisyeni Mert Aşit tarafından takip edilen ve sağlıklı zayıflama programına alınan hastalarımız toplamda bin 936 kilo kaybederek doğru planlanan bir beslenme ve tedavi programıyla istenildiğinde neler başarılabileceğini göstermiş oldular. Diyet programıyla birlikte sağlıklı beslenme alışkanlığı edinen diyabet hastalarımızın tedavilerinde de oldukça olumlu dönüşler gerçekleşmiş ve yaşam kaliteleri fark edilir düzeyde artmıştır."

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