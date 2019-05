Sağlıksız beslenme kalp düşmanı

Bayramda sağlıksız beslenmek ve aşırı tatlı tüketmek kalp krizini tetikleyebiliyor. Bu sebeple kalp hastalarının diğer zamanlarda sürdürdükleri diyetler ve tedavileri bayramda da aksatmamaları gerekiyor. Central Hospital'dan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan, "Yapılan araştırmalar en çok bayram dönemlerinde kalp ve damar hastalıkları şikayetiyle hastaneye başvurulduğunu belirtiyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri Ramazan boyunca oruç nedeniyle aç kalan kişilerin psikolojik olarak aşırı yemek yeme eğilimi göstermeleridir. Ancak gereğinden fazla yemek hem kalbe hem de bedene ağır yükler bindirir." diyor.

Ülkemizde ve tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarının başında kalp hastalıkları geliyor. En hayati organlarımızdan biri olan kalp, her türlü rahatsızlığa karşı oldukça hassastır. Çünkü sağlıksız bir beslenme ve yaşam biçimi kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Özellikle Ramazan ayı süresince oruç tutan ve metabolizmaları yavaşlayan kalp hastalarının çok dikkatli olmaları gerekir. Bayram süresince bilinçsizce yemek ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçmak ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Kalp hastalıkları bayramda artıyor

Aşırı şeker kalbe zarar

Ramazan Bayramı toplumumuzda adeta bir şölen havasında geçirildiğinden tatlı ve çikolata tüketimi de fazla olur. Ancak şeker tüketiminde aşırıya kaçmak aşırı şeker yüklenmesine, sonrasında da ani şeker düşmesine sebep olabilir. Hatta kalp yetmezliği ve kalp krizi sonucu ölümler de yaşanabilir. Bu sebeple kalp, kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabet hastalarının doktor kontrolünde hareket etmeleri şarttır.

Bir defadan bir şey olmaz demeyin

Geleneksel olarak misafirlere ikramda bulunma ve ikramları geri çevirmeme alışkanlığımız olduğundan bayram ziyaretleri sürekli yemek yeme odaklıdır. Bu sebeple kalp hastalarının diğer zamanlarda olduğu gibi bayram süresince de diyetlerine uymaları gerekir. Kalp hastalarının sağlıklarını koruyabilmeleri için çok şerbetli ve unlu tatlılardan, şeker ve çikolata gibi gıdalardan uzak durmaları gerekir. Bir defadan bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmek geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep olabilir. Kalp hastaları bayram süresince tatlı ihtiyaçlarını sütlü tatlılarla ya da meyve yiyerek gidermelidirler.

Kızartma yerine ızgara ya da haşlama

Kalp ve damar hastalıkları devamlı kontrol gerektiren bir rahatsızlıktır ancak hastalığın seyrinde beslenme alışkanlıklarının da önemli bir payı vardır.Bu nedenle kalp hastaları bayram boyunca yiyecekleri her türlü besine çok özen göstermelidir. Yağlı et yemekleri ve kızartmalardan uzak durulmalıdır. Bunların yerine taze mevsim sebzelerinden yapılmış sulu yemekler tüketilmelidir. Eğer bayramda et yenmek isteniyorsa da mutlaka sebze içinde pişirilmelidir. Ya da yiyecekler hazırlanırken fırınlama, buğulama, haşlama ve ızgara gibi pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Börek, poğaça gibi hamur işlerinin hazmı oldukça zordur. Hem kalbi hem de mideyi yorduğundan tüketilmemelidir. Ekmek tercihi ise tam tahıllı olmalıdır.

Aşırı çay tüketimi çarpıntı yapabilir

Ramazan süresince vücudun sıvı dengesinde bozulmalar olduğundan bayramda su tüketimi de ihmal edilmemelidir. Vücudun sıvı ihtiyacı mümkün olduğunca sudan karşılanmalıdır. Bir kişinin günlük tüketmesi gereken su miktarı 2 litredir. Bayram yaz aylarına denk geldiğinden harareti gidermek için çay tüketimi de fazlalaşır. Ancak aşırıya kaçıldığında hastada çarpıntı, sinirlilik hali ve tansiyon bozuklukları görülebilir. Aynı durum kahve için de geçerlidir.

Günde en az 30 dakika yürüyün

Kalp hastalarının beslenme haricinde fiziksel aktivitelerine de dikkat etmeleri gerekir. Özellikle Ramazan boyunca yapılan hareketlerde yavaşlama olduğundan vücut ağırlarmış olabilir. Bu sebeple bayram süresince fiziksel aktivite olarak her gün 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Bayram ziyaretleri yakın mesafede ise de araç yerine mutlaka yürümek tercih edilmelidir. Düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin metabolizmayı hızlandırdığı, kan şekerini ve kolesterolü azalttığı ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğu unutulmamalıdır.