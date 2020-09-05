Sağlıksız koşullarda süt ürünleri üretilen firmaya baskın - Son Dakika

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız koşullarda süt ürünleri üretilen firmanın ürünlerine el konuldu. 1 ton süt yediemine alınırken, 1.5 ton süt ürünü ise imha edildi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişi sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri pandemi sürecinde de büyük bir titizlikle yürütülüyor. Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 'Alo Gıda 174' hattına gelen bir şikayet ve ihbarın değerlendirilmesi üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir adreste yapılan resmi kontrolde, işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda süt ürünleri ürettiği tespit edildi. İşletmede insan tüketimine uygun olmayan, izlenebilirliği sağlanamayan ve onaysız olarak üretilen yaklaşık 2 ton süt ürünü yediemine alınırken, yaklaşık 1.5 ton süt ürünü kontrol görevliler nezaretinde belediye çöplüğünde imha edildi. Ayrıca, işletmeye de 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım kararı uygulanarak, işletmenin faaliyeti durduruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz bir taraftan pandeminin etkileri ile mücadele ederken diğer taraftan da gıda teröristlerine göz açtırmamaya devam etmektedir.Yapılan denetimlerin amacına ulaşması için tüm vatandaşlarımızın bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıdalara yönelmemeleri gerekmektedir. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürekli ve etkin gıda denetimlerimiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ