Son Dakika Haberleri: Sağlıkspor Alt Yapısına Eğitim

Sağlıkspor Alt Yapısına Eğitim

1 saat önce

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından Sağlıkspor alt yapı futbolcularına eğitim verildi.

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından Sağlıkspor alt yapı futbolcularına eğitim verildi.

Eskişehir klasman gözlemcisi, Eskişehir İl Hakem Kurulu Üyesi- Gözlemci Atama Sorumlusu Hasan Hüseyin Yıldırım, Eskişehir İl Hakemi ve Eskişehir TFFHGD Yönetim Kurulu Bilgi İşlem Sorumlusu Mesut Eren geleceğin futbolcularına oyun kuralları ile ilgili sözel ve görsel anlatımla bilgi paylaşımında bulundular. Sağlıkspor alt yapı sorumlusu Ekrem Sarıkaya, "Bu tür eğitimler vererek sporcularımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Futbol oyununun sporcuların ve hakemlerin birlikteliğiyle gerçekleştiğini, aynı gemide olduklarını ve futbolun bir parçası olduklarını sporcularımıza anımsatmak istedik. Bu etkinliğimiz hakem ve sporcu ilişkisini sıcak tutmak hakem ve sporcu saygınlığını küçük yaşta oluşturmak amacına da hizmet etmiştir. Fırsat buldukça bu ikiliyi bir araya getirmek arzusu içerisindeyiz. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne, Hasan Hüseyin ve Mesut Eren hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"dedi. Eğitimde alt yapı antrenörlerinin tamamı hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:50 Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Spor
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