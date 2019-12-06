Son Dakika Haberleri: "Sağlıkta değişim ve dönüşümü büyük ölçüde yakaladık"
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"Sağlıkta değişim ve dönüşümü büyük ölçüde yakaladık"

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın gösterdiği gayret ile sağlıkta değişim ve dönüşümü büyük ölçüde yakaladık.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın gösterdiği gayret ile sağlıkta değişim ve dönüşümü büyük ölçüde yakaladık." dedi.

Ataseven, Genel Müdür Yardımcısı Erol Gökdöl ile Samsun'daki sağlık tesislerini inceledi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Ataseven, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Sağlıkta Verimlilik" toplantısına katıldı.

Ataseven, burada yaptığı konuşmada, sağlık verilerini kentlerdeki sağlık yöneticileri ile değerlendirerek sorunlara çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Samsun'da tüm sağlık tesislerini gezdiklerini aktaran Ataseven, "Bölgedeki hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın gösterdiği gayret ile sağlıkta değişim ve dönüşümü büyük ölçüde yakaladık. Daha verimli sağlık hizmeti sunumu için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise felç geçiren hastalara ilk 6 saatlik zaman diliminde müdahalenin önem taşıdığını, bunun için özellikli hizmet yeri olan inme merkezlerinde hizmet sunduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Samsun, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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