Sağlıkta dijitalleşme 2023 hedefine katkı sunacak

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Başkanı Sermet Gün Erdem, Türkiye'de sağlık sektöründeki dijitalleşme oranının yüzde 20 seviyelerine ulaştığını belirterek, "Bu başarıyla 2023'te ulaşılması hedeflenen 20 milyar dolar gelire daha hızlı ulaşabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, SASDER tarafından 14-17 Kasım'da Antalya'da yapılacak SASDER 7. Ulusal Kongresi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, kongrede dijital sağlık, bu alanda geliştirilen yapay zeka uygulamaları ve big data (büyük veri) ile bunların insan hayatına getirilerini değerlendireceklerini aktardı.

Dijital hastane kavramının sağlık sektörünün tüm dinamiklerini pozitif anlamda etkileyen bir güce sahip olduğunu vurgulayan Erdem, "Bilim kurgu filmlerindeki dijital hastaneler, robot hekimler ve sağlık hizmetlerinde yapay zeka uygulamaları, çok yakın zamanda hayatımızın içinde olacak." ifadesini kullandı.

Erdem, sağlık kurumlarında dijitalleşme sürecini ve seviyesini uluslararası standartlara göre ölçerek akredite eden Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) ile Elektronik Medikal Sagˆlık Kaydı Adaptasyon Modeli (EMRAM) derecelendirme ölçeklerine göre, Türkiye'nin geçen yıl 164 hastaneyle Avrupa'nın en başarılı ülkesi olduğunu belirtti.

Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmelere değinen Erdem, şunları kaydetti:

"Sağlıkta dijital dönüşümdeki başarısıyla uluslararası alanda marka değerini yükselten Türkiye, sağlık alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atıyor. Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşmasında dijitalleşme kavramı önemli. Türkiye'nin sağlıkta dijitalleşme başarısı ve tecrübesi her geçen gün gelişim gösteriyor. Sağlık sektöründeki dijitalleşme oranı yüzde 20 seviyelerine ulaştı. Bu başarıyla 2023'te ulaşılması hedeflenen 20 milyar dolar gelire daha hızlı ulaşabileceğiz."