Sağlıkta girişimcilik ekosistemi Expomed Eurasia Fuarı'nda konuşulacak - Son Dakika

Expomed Eurasia Fuarı, medikal sektörünü İstanbul'da bir araya geliyor.

Expomed Eurasia Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, fuar, 19- 21 Mart 2020'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

27. kez düzenlenecek fuar, "Sağlıkta İş birliği" teması ile kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen fuar, 35 binin üzerinde yerli ve yabancı medikal ve sağlık sektörü profesyonelini ağırlarken, 50'den fazla ülkeden binin üzerinde firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

En yeni medikal ürünlerin ve sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümlerin ziyaretçiler ile buluşacağı fuarda çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Özel bir bölüm olan İnovasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek sohbetlerde sağlık alanında hızla gelişen teknolojik konular, ulusal ve uluslararası uzman konuşmacılar tarafından işlenecek.

Nöroprotezler ve sinir mühendisliği, sağlıklı yaşam ve kronik hastalık takip teknolojileri, giyilebilir sağlık takip cihazları, sağlıkta yapay zeka uygulamaları gibi en güncel konular alanında uzman akademisyen, danışman ve sektör temsilcileri tarafından ele alınacak.

Fuar kapsamında girişimciler, yürürlüğe yeni girecek kanuni düzenlemeler (MDR) ve yeni ihracat kanalları açma konularındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) uzmanlarının katılımı ile de paneller düzenlenecek.

Hem iş birliği odaklı destek mekanizmaları hem de bu alandaki örnek projeler ele alınacak. Daha etkin iş birliği ile daha etkin projelerin nasıl yapılabileceği ve yönetilebileceği detaylı olarak incelenecek. Fuarda, sağlıklı yaşam ve mobil teknolojilerinde 5G'nin kullanımı, evde sağlık alanında dijital çözümler, rehabilitasyon teknolojisinde robotlar gibi heyecan verici projeler özel demo alanlarında sektöre sunulacak.

Fuarı ziyaret etmek ve fuardaki tüm etkinliklere katılabilmek için Expomed Eurasia 2020 e-davetiyesi "www.expomedistanbul.com" adresinden şubat ayı sonuna kadar ücretsiz alınabilecek.