Lokman Hekim Sağlık Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirlerden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen engelliler için işaret diliyle uzaktan sağlık hizmeti veriyor.

Lokman Hekim Sağlık Grubu, işitme engelli hastalara, virüse karşı alınması gereken tedbirleri görüntülü olarak aktarıyor. Engelli vatandaşlar, görüntülü görüşmelerle hastaneden randevu alabildikleri gibi, doktorlarla işaret dili tercümanı aracılığıyla iletişim kurma imkanı da buluyor.

3 milyondan fazla işitme engelli var

Grup bünyesinde görevli tercüman Öznur Akto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları 3 milyonu aşan işitme engellilerin virüsün etkili olduğu bugünlerde sorunlarına çare olmak için bu hizmeti vermeye başladıklarını belirtti.

Uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını umduğunu söyleyen Akto, "İşitme engelli bireyler kendilerini ifade edemedikleri için doğru tedaviyi alamıyorlar. Böyle bir uygulama ile işitme engellilerinin psikolojilerinin daha da rahatlayacağını, daha sakin olacaklarını düşünüyorum. Bu sayede kendilerine koronavirüsten korunmanın yollarını da işaret dili aracılığıyla detaylı olarak anlatma fırsatı buluyoruz." dedi.