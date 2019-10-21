Son Dakika Haberleri: Sağlıkta maliyetler hızla yükseliyor
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Sağlıkta maliyetler hızla yükseliyor

15 dakika önce

Genel sağlık sigortası kapsamında kamu tarafından bedeli ödenen ilaç ve hastane giderlerinin ortalama maliyetleri hızla yükseliyor.

Sağlıkta maliyetler hızla yükseliyor, System.String[]

Genel sağlık sigortası kapsamında kamu tarafından bedeli ödenen ilaç ve hastane giderlerinin ortalama maliyetleri hızla yükseliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:16 
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