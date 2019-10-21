Sağlıkta maliyetler hızla yükseliyor
15 dakika önce
Genel sağlık sigortası kapsamında kamu tarafından bedeli ödenen ilaç ve hastane giderlerinin ortalama maliyetleri hızla yükseliyor.
Genel sağlık sigortası kapsamında kamu tarafından bedeli ödenen ilaç ve hastane giderlerinin ortalama maliyetleri hızla yükseliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:16
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