Sağlıkta maliyetler hızla yükseliyor

Genel sağlık sigortası kapsamında kamu tarafından bedeli ödenen ilaç ve hastane giderlerinin ortalama maliyetleri hızla yükseliyor.

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Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" diyen takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu