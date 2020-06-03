Sağlıkta randevulu sisteme geçildi - Son Dakika

Sağlıkta randevulu sisteme geçildi
Zonguldak'ta korona virüs pandemisinin halen devam etmesi nedeniyle normalleşme sürecinde sağlıkta randevu sistemi başlıyor.
Zonguldak'ta korona virüs pandemisinin halen devam etmesi nedeniyle normalleşme sürecinde sağlıkta randevu sistemi başlıyor.
Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi. "(Covid-19) pandemisinin tam olarak geçmediği nedeniyle risk halen devam etmektedir. Bu süreçte hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ana hedeflerimizdendir. Bakanlığımızın Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı (Covid-19) pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda, hastanelerimizde verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olacaktır. Randevusu olmayan hastalar acil değil ise randevu sistemine yönlendirilecektir. Bu nedenle hastanelerimize ve ağız diş sağlığı merkezlerimize başvuracak hastalarımızın internet veya telefon ile (MHRS: 182) randevu alması ve randevu saatlerinde sağlık kuruluşlarımızda olması gerekmektedir." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:53 Kaynak: İHA
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