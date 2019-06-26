Son Dakika Haberleri: Sağlıkta şiddet durmuyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sağlıkta şiddet durmuyor

1 saat önce

Sağlık alanında en büyük sorunlardan biri sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları tarafından şiddet görmesi oldu.

Sağlıkta şiddet durmuyor, System.String[]
Sağlık alanında en büyük sorunlardan biri sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları tarafından şiddet görmesi oldu. Aydın'ın Söke ilçesinde bir doktor tedavi etmeye çalıştığı hastanın yakını tarafından darp edildi. Duruma tepki gösteren Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesini istedi.

Olay bugün Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede üroloji doktoru olarak görev yapan Üroloji Umzanı Dr. Orhan Bayır, bir hastasının yakını tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darp edildi. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aydın Tabip Odası Yönetimi tarafından yarın Söke'de sağlık çalışanına uygulanan şiddeti tepki göstermek amacıyla eylem ve basın açıklaması yapılacağı belirtildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Aydın, Söke, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan "10 milyon dolara daire alındı" iddialarına yalanlama Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Çarpıcı İmamoğlu anketi: Anadolu'daki karşılığı yüzde 60'lara dayandı 10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:29:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlıkta şiddet durmuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]