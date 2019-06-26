Sağlıkta şiddet durmuyor

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan "10 milyon dolara daire alındı" iddialarına yalanlama

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı