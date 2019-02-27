Sağlıkta Sınırları Kaldıralım" Projesi

Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yetkililerince hazırlanan "Sağlıkta Sınırları Kaldıralım" projesiyle turistlere de kaliteli sağlık hizmeti verilecek.

Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yetkililerince hazırlanan "Sağlıkta Sınırları Kaldıralım" projesiyle turistlere de kaliteli sağlık hizmeti verilecek.



Balkanların sağlık üssü olarak adlandırılan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde uygulanacak proje Trakya Kalkınma Ajansı'ndan (TRAKYAKA) destek almaya hak kazandı.



Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, proje sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin Türkiye'deki önemli yatırımlardan olduğunu söyledi.



Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programı kapsamında önemli yol kat edildiğini belirten Kalkan, "Kaliteli sağlık hizmetini sadece kendi vatandaşlarımıza değil dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında olacağız. Daha üst sıralarda yer almak için bir sınır kenti olarak Edirne'nin daha farklı bir misyonu olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi olarak Trakya'da sağlık turizminin öncülüğünü yapma çabasında olduklarını aktaran Kalkan, "2018 yılı haziran ayında almış olduğumuz Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sonrası çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Sağlıkta Sınırları Kaldıralım Projesi, kurumlarımızın sağlık turizmi alanında gelişmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Projeye emek veren herkese ve desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansımıza sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Turiste hizmet verecek ekip eğitilecek



TRAKYAKA 2019 Teknik Destek Programı kasım, aralık döneminde destek almaya hak kazanan projede hastanenin tanıtımı, sağlık turistine nasıl ulaşılacağı, aracı kurumlarla yapılacak işbirliği koşulları, gelen sağlık turizmi hastalarının sigortalanması ve tahakkuk işlemleri, hastaneden almaları gereken teknik destek ve bu dönemde hasta yakınlarının konaklayacağı oteller ile turistik imkanların sağlanması ve sağlık turizmi hastasının memnuniyetini arttırıcı çalışmaların yapılması amaçlanıyor.



Bu kapsamda eğitimler nisan ayında hastane yöneticileri ve sağlık turizmi birimi ekibine verilecek,



Törene, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Hastanenin Başhekimi Mustafa Talha Sütçü ve hastane yetkilileri katıldı.

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