Son Dakika Haberleri: "Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak" paneli
Son Dakika Ekonomi Haber

"Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak" paneli

56 dakika önce

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Genel Sekreteri Aslı Özelli, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Bu anlamda iki ülke (Türkiye ve ABD) ortak hedeflere sahibiz.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Genel Sekreteri Aslı Özelli, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Bu anlamda iki ülke (Türkiye ve ABD) ortak hedeflere sahibiz. Ülkemizin gerçek ve sürdürülebilir katma değere iş birliği ile ulaşabileceğine inanıyoruz." dedi.

AmCham Turkey/ABFT'nin "Kültürel İş Birliğiyle İş Yaratmak Projesi" kapsamındaki "Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak" paneli Sheraton Otel Ankara'da gerçekleştirildi.

Derneğin Genel Sekreteri Aslı Özelli, panelin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de 50 milyar dolarlık sermayesi bulunan ABD şirketlerini temsil ettiklerini söyledi.

Özelli, "Bugün itibariyle 95 bin kişiye istihdam sağlamış ABD şirketi bulunuyor ve bunların bir kısmı 80 ülkeyi Türkiye'den yönetiyor. Faaliyetlerimizle mevcut Amerikan yatırımlarını daha ileri taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerindeki gelişmelere de değinen Özelli, "Bu alandaki iyileşme herkesi yakından ilgilendiriyor. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağının farkındayız. Bu anlamda iki ülke ortak hedeflere sahibiz. Ülkemizin gerçek ve sürdürülebilir katma değere iş birliği ile ulaşabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Öztürk de sağlık sektörünün Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bu anlamda iki ülkenin de birbirlerine katabileceği çok şey bulunduğunu dile getiren Öztürk, "Ülkemizde yatırımı olan Amerikan sermayeli şirketlerin Türkiye'nin sağlıktaki gelişim ve dönüşümünde verebileceği katkının bugün sağlananın çok üstünde bir potansiyele sahip olduğunun farkındayız." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine de işaret eden Öztürk, söz konusu hedefin kendileri için en büyük teşvik edici güç olduğunu sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Haluk Levent'in "Ahbap"ı 30 bin iyilik gönüllüsüne ulaştı Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında! Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 17:20:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak" paneli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]