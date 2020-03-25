Sağlıkta üretim atağı
57 dakika önce
Türkiye'nin ileri teknolojili üretim merkezlerinde faaliyet gösteren firmalar, virüs tedavisinde kullanılan tıbbi ihtiyaç malzemelerinin üretimine yoğunlaştı.
Türkiye'nin ileri teknolojili üretim merkezlerinde faaliyet gösteren firmalar, virüs tedavisinde kullanılan tıbbi ihtiyaç malzemelerinin üretimine yoğunlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:06
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