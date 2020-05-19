"Sağlıkta ve sosyal devlet olma yolunda dünyaya örnek oluyoruz"
Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Gökçeler Köyünde yaşayan engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek sohbet etti.
Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Gökçeler Köyünde yaşayan engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek sohbet etti.
Devletin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, "Allah'a şükür devletimiz engellilerimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde her ay nakdi yardımda bulunuyor. Sağlıkta ve sosyal devlet olma yolunda tüm dünyaya örnek oluyoruz. Son dönemde tüm dünya ülkemizin sağlık sistemindeki başarılarına ve vatandaşlarına verdiği değeri görmüştür. Artık ülkemiz bir hastası için dünyanın bir ucuna ambulans uçak gönderebiliyor. Engelli vatandaşlarımızın bakımı için de her türlü imkan sağlanıyor. Bugün ilçemize bağlı Gökçeler köyümüzde engelli kardeşimiz Celal Gökçe'yi ziyaret ettik. Onun neşesi ve huzuru, devletimizin gücünü hissettiğini bizlere gösterdi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:40 Kaynak: İHA
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