Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi'nde tarımda yapay zeka da konuşuldu

İzmir'de düzenlenen "Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020" adlı programda, gıda ve tarımda yapay zeka konularının da ele alındığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen kongrede, başta sağlık olmak üzere çeşitli konularda yapay zeka üzerine paneller ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Gıda ve tarımda yapay zekanın da tartışıldığı kongrede, yerli ve yabancı bilim insanlarının da yer aldığı yaklaşık 750 katılımcı yer aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, programda yaptığı konuşmada, sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi ve erken teşhis gibi uygulama alanları bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yapay zeka ile sağlıkta verilerin ve tecrübelerin çok kolaylıkla diğer insanlara aktarılabildiğini belirterek, "Teknoloji ne kadar hızla ilerlerse ilerlesin hekimliğin yerini alamayacak ama tıpta daha çok kullanılır hale gelecek." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da 2020 yılında her 73 günde sağlık alanındaki verinin 2 katına çıktığını belirterek, yapay zekanın da en çok etkileyeceği alanların başında sağlık konusunun geldiğini aktardı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ise sağlık alanındaki teknolojik gelişmenin dünyanın geleceğini etkileyeceğini, konuyla ilgili eğitim alan genç araştırmacıları desteklediklerini vurguladı.

Kongrenin düzenleme kurulunda yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli de "Klinisyenlerin Gözüyle Yapay Zeka -1" panelinin oturum başkanlığını yaptı.

Ahu Pakdemirli, kongrenin sağlıkta yapay zekayla ilgili olduğunu ancak tarım ve gıda olmadan sağlığın da olamayacağının altını çizdi.

Kongre kapsamında, tarımda yapay zeka kullanımı konusunda bir sunum da yapıldı.

Sunumda, tarımın istihdam açısından Türkiye'de önde gelen sektörlerden biri olduğu belirtilerek, daha verimli ve etkin çözümler üreten yapay zeka teknolojilerinin tarım ve kırsal kalkınma açısından önemli olduğu vurgulandı.

Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımsal faaliyetlerden elde edilen verim ve üretimin tam olarak yeterli olmadığı aktarılan sunumda, bu nedenle tarım ve kırsal kalkınmada üretim ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojilerinin geliştirildiği, üretim ve satış stratejilerinin belirlenmesinde yapay zeka optimizasyon tekniklerinden faydalanıldığı dile getirildi.

Sunumda, günümüzde uydu ve hava araçlar ile otonom araçlar ve robotik sistemlerin tarımsal faaliyetlerde çok yaygın bir şekilde kullanıldığı ve akıllı tarım uygulamaları sayesinde çiftçilerin, tablet ya da telefon vasıtasıyla uzaktan tarlalarını kontrol edebildiği ve sulama, nem, ısı gibi birçok işlemi mobil uygulamalar ile takip edebildiği bildirildi.

Akıllı tarımla birlikte, üretimde hız ve kazancın arttığı, çevre kirliliğinin azaltılarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunulduğu, su gibi doğal kaynakların israf edilmediği aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının akıllı tarım ve tarımda yapay zeka kullanımı konusunda yaptığı çalışmalar da detaylı olarak katılımcıların bilgisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının 40 yıllık tarımsal ve meteorolojik verilerle yaptığı yapay zeka destekli yazılım ile sünenin hangi tarlaya ineceği tespit edilerek, acil müdahale yapılabildiği vurgulandı.

Buna göre süneyle mücadele konusunda Kırşehir ve Aksaray'a yapılan saha denemelerinde yüzde 96 başarı sağlandığı, bu yıl ise Konya Ovası'nda hububat ekili arazilerde deneme yapılacağı, başarı sağlanması durumunda ülke geneline yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

Ayrıca, sera içerisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilaçlama makinesinin de 2020 yılında hizmete gireceği belirtildi.

Kongre alanına getirilen yerli insansı robotlar katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, Ahu Pakdemirli katılımcılara tablo hediye etti.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise yurt dışı programı nedeniyle programa katılamadığı belirtilerek, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulunduğu aktarıldı.