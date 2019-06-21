Son Dakika Haberleri: Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü
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Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü

2 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü.

Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:48 
sağlık bakanı, fahrettin koca, Ekonomi
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