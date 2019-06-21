Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü." dedi.

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