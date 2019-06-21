Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü
2 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:48
Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü
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