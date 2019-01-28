Sağnıç Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Sağnıç Mahallesi'nde yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. MASKİ ekiplerinin mahallenin taşkın sıkıntısına son vermek için başlattığı çalışma ile vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanı kazandırılacak. Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir ve Mahalle Muhtarı Refik Dönmez çalışmayı yakından takip etti.

"Hizmetlerden memnun olmayanlar hatayı kendinde arasın"

Sağnıç Mahalle Muhtarı Refik Dönmez, mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "MASKİ, yağmur suyu hattı döşenmesi için mahallemizde çalışma gerçekleştiriyor. Yağışlı havalarda epey sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bu sıkıntımıza son veriliyor. Sağ olsun MASKİ , üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor. Yapılan bu hizmetlerden memnun olmayanlar hatayı kendinde arasınlar. Çünkü mahallem adına hangi hizmeti istediysek er ya da geç mutlaka bize olumlu geri dönüş yapıldı ve yapılıyor. Bu anlamdaBüyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür ediyoruz, mahalleli olarak selamlarımızı iletiyoruz" dedi.