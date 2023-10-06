Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor - Son Dakika

Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor

Son Güncelleme: 06.10.2023 15:33

Sagopa Kajmer'in eski menajeri Alican Metin, rapçinin hayranlarına "Cahil" dediği bir ses kaydını ifşa etti. Kajmer ile davalık olan Metin, rapçiyi vergi kaçırma ve ülkeye kaçak yollarla plak sokmakla suçladı.

Sagopa Kajmer'in eski menajeri Alican Metin Parlak, yayınladığı videolarla rapçinin hayranlarına "Cahil" dediği bir ses kaydını ifşa ederek mali müşaviriyle işbirliği yaparak vergi kaçırdığını ileri sürdü.

"SEN ÇETESİN BUNU TÜM TÜRKİYE GÖRECEK"

5 yıl çalıştığı Sagopa Kajmer ile yollarını ayıran ve daha önce "Benim, kızlarımın eşimin can güvenliği ve olacak herhangi bir olaydan Sagopa Kajmer sorumludur" diyen Alican Metin Parlak, bu sefer de Instagram hesabından videolar yayınlayarak rapçiyi hedef aldı. Kendisini çete üyesi olmakla suçlayan Kajmer hakkında iddialarda bulunan Parlak, şu ifadeleri kullandı: "Ben bile 5 yıl senin hizmetini gördüm. 500-600 lira saçını kestirmeye, boyatmaya para vermemek için saçını bile bana kestirdin. TCK'da bile çete olmak için en az 3 kişi lazım. Sen beni çeteden yargılatmaya çalıştın. Asıl çete sensin. Bunu tüm Türkiye görecek."

Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor

"VERGİ KAÇIRIYORSUN, YURDA 60 BİN TANE KAÇAK PLAK SOKUYORSUN"

6 Şubat depreminden sonra bir araya geldiğimizde 'depremle ilgili benim bir kuruşumu harcama. Kimseye yardım yok, devlet halletsin' demiştin. Hatırlıyor musun? İnsanları çok seven ama cahil diyen… 'Ne olacak ya ben uyuşturucudan bile yakalandım. 40 bin dolar verdim, serbest kaldım bana hiçbir şey olmaz' diyen kimdi? Vergi kaçırıyorsun, yurda en az yılda 50 – 60 bin tane kaçak plak sokuyorsun. Dijital gelirlerin hepsini nakit olarak çekiyorsun… Şimdi ben mi çete oluyorum?"

Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor

"VURULSAM BİLE DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Rapçi tarafından tehdit edildiğini ileri süren Alican Metin Parlak, "Savcılıkta koruma talebim mevcut. Unutmayın kimse devletten, adaletten üstün değildir. Ben ölsem, vurulsam bile bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sizin hakkınız yendiğinde, siz tehdit edildiğinizde ailenizle, sevdiklerinle, kendi can güvenliğinizle o zaman anlarsınız" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer'den eski menajerinin iddialarına henüz bir cevap gelmedi.

Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor

Sagopa Kajmer, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Kılıçdaroğlu'ndan, Dışişleri'nin ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki
15:36 Bakan Tunç: Son anayasa yamalı bohçaya döndü, ilk 4 madde dışındakiler konuşulabilir
15:30 Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı
15:05 Yeşil Sol Parti'den TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına tepki! Muhalefete de çağrı yaptılar
14:56 Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı
14:43 İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti
14:42 Azerbaycanlı gazeteciden zirveye damga vuran ''Karabağ'' sorusu! AB Konseyi Başkanı Michel cevap veremedi
14:35 Sandığa gidecek olan Beşiktaş'ta Çebi'nin ilk rakibi Hasan Arat
14:28 Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor
14:20 Dışişleri'nden, ABD tarafından Suriye'de düşürülen SİHA ile ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 15:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement