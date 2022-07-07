Sagra İstanbul'daki ilk konsept mağazasını açtı

Kullanılan ürünlerden enerji tasarrufuna kadar sürdürülebilirliği ön plana aldıklarını belirten marka yetkilileri, Sagra'nın yeni mağazasında tamamı doğal sertifikalı bitki çayları satışa sunulduğunu aktardı. Kahve makinalarında da ısıtma işlemi için geri dönüşümden geçirilmiş sulardan elde edilen ısı kullanılarak, enerji kaybı minimum seviyelere indirilmesi hedefleniyor.

Sagra, İstanbul'daki ilk konsept mağazasını 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde Galataport'ta açtı. Sagra'nın yeni mağazasında, ünlü çikolata çeşmesi de ziyaretçileri ile buluşturuldu. Konuklar, özel çikolata barında kendi çikolatalarını usta şeflerle birlikte hazırladı.

Kaynak: DHA

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