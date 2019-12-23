Sagun Group/Sagun: 2020'de yenileme ve benzeri çalışmalara odaklanacağız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sagun Group/Sagun: 2020'de yenileme ve benzeri çalışmalara odaklanacağız - Son Dakika Ekonomi

Sagun Group/Sagun: 2020'de yenileme ve benzeri çalışmalara odaklanacağız

6 saat önce

Sagun Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün 1 milyar dolar ihracat barajını aşmış olmasına rağmen 2019'da beklenen performansın izlenemediğini belirterek, "2020 yılında da hedeflerimiz yeni ihracat pazarları bulma veya Eximbank...

Sagun Group/Sagun: 2020'de yenileme ve benzeri çalışmalara odaklanacağız, System.String[]

Sagun Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün 1 milyar dolar ihracat barajını aşmış olmasına rağmen 2019'da beklenen performansın izlenemediğini belirterek, "2020 yılında da hedeflerimiz yeni ihracat pazarları bulma veya Eximbank sigorta zincirinin gelişmesi paralelinde kapasitelerimizi daha yoğun kullanma yönünde olacaktır" dedi.

Sagun, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Balıkçılık ve su ürünleri sektörü için ihracatta hedeflerin tutturulduğu ve hatta üzerine çıktığı bir yılı geride bıraktık. Sektör olarak 1 milyar dolar ihracat barajı aşılmış oldu. Bugünün Türkiye'sine değer katan bir sektör olarak balıkçılık sektörü, ülkemizin denize kıyısı olan ve olmayan her bölgesinde istihdam yaratan, ağından kafesine yeminden ambalajına kadar yerli ve katma değerli döviz getiren bir sektördür.

"Çiftlik balıkçılığında geldiğimiz noktada Avrupa'nın Norveç'ten sonraki en büyük ikinci üreticisi olarak yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Maalesef 2019 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi pek yol kat edemediğimiz konu ise iç piyasada ki tüketimi artırmak ve çiftlik balıklarının bilinirliği ile güvenilirliğini sağlamak konuları oldu. Bu konuda tüketicinin çok yanlış bir algısı bulunuyor. Halbuki dünyanın her yerine çipura, levrek, alabalık gibi aqua kültür ürünleri satan ülkemizde üretim, en modern ve en iyi şartlarda yapılmaktadır."

Sagun, sektörün gelecek yılki görünümü ve şirketin atacağı adımlara yönelik şu öngörüyü yaptı:

"2020 yılında da hedeflerimiz yeni ihracat pazarları bulma veya Eximbank sigorta zincirinin gelişmesi paralelinde kapasitelerimizi daha yoğun kullanma yönünde olacaktır. Burada temel parametreler olan; daha öngörülebilir kur ve faiz politikası, bu hedeflere ulaşmada veya o pazarlarda kalıcı rekabetçi olmakta ana belirleyici unsurlar olacaktır. Gurubumuz; temel yatırımlarını tamamlamış ve faal hale getirmiştir, yenileme ve benzeri harcamalar dışında büyük yatırım planımız yoktur." (Fotoğraflı)


Türk Eximbank, Balıkçılık, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
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