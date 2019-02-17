Son Dakika Haberleri: Sagüsad'da Miniklerden Resim Sergisi

Sagüsad'da Miniklerden Resim Sergisi

1 saat önce

Sakarya Güzel Sanatlar Derneğince (SAGÜSAD), "Minik Hayalperestler" resim sergisi açıldı.

Sagüsad'da Miniklerden Resim Sergisi, System.String[]
Sakarya Güzel Sanatlar Derneğince (SAGÜSAD), "Minik Hayalperestler" resim sergisi açıldı.

Ressam Zehra Çalışal'ın çalıştırdığı Resim Çocuk Grubunca, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Eski Hendek Caddesi'nde derneğin salonunda açılan sergide minikler hayal dünyasını resimlerle anlatmaya çalıştı.

SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, açılışta yaptığı konuşmada, minik sanatçıların derneği çiçek bahçesine dönüştürdüğünü belirterek, "Son zamanların en anlamlı sergisini izledik. Başta Zehra Çalışalı olmak üzere minik sanatçıları ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Geleceğin sanatçı adaylarının yanında olmak isteyen sanatseverleri sergi salonumuza bekliyoruz." dedi.

Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:50 Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Güncel
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