Sagüsad'da Miniklerden Resim Sergisi

Sakarya Güzel Sanatlar Derneğince (SAGÜSAD), "Minik Hayalperestler" resim sergisi açıldı.

Sakarya Güzel Sanatlar Derneğince (SAGÜSAD), "Minik Hayalperestler" resim sergisi açıldı.



Ressam Zehra Çalışal'ın çalıştırdığı Resim Çocuk Grubunca, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Eski Hendek Caddesi'nde derneğin salonunda açılan sergide minikler hayal dünyasını resimlerle anlatmaya çalıştı.



SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, açılışta yaptığı konuşmada, minik sanatçıların derneği çiçek bahçesine dönüştürdüğünü belirterek, "Son zamanların en anlamlı sergisini izledik. Başta Zehra Çalışalı olmak üzere minik sanatçıları ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Geleceğin sanatçı adaylarının yanında olmak isteyen sanatseverleri sergi salonumuza bekliyoruz." dedi.



Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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