Şah Damarı Daralan Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Şah Damarı Daralan Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ameliyat Oldu

13.07.2022 20:24
Şah Damarı Daralan Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ameliyat Oldu

Şah damarında yüzde 80 daralma tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat oldu. Dervişoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz” dedi.

Şah damarında yüzde 80 daralma tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Dervişoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz" dedi.

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun şah damarında yüzde 80'e ulaşan daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatla giderildi. Hastaneden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Derviş Eroğlu'nun 'Karotis' ameliyatı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Eroğlu'nun tomografik anjiyo ile şah damarında tespit edilen yüzde 80 oranındaki daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla giderildi. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu'ndan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyon, yaklaşık iki saat sürdü. Operasyonda, Eroğlu'nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölge temizlendi."

"GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Korkmaz, "Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirdiğimiz operasyon, riskli olsa da başarıyla tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz" dedi.

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Dr. Derviş Eroğlu, karotis ameliyatına alındı Dr. Derviş Eroğlu, karotis ameliyatına alındı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Şah Damarı Daralan Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ameliyat Oldu - Son Dakika
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