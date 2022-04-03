Şah damarı yüzde 90 tıkalı olan hasta cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

Siirt'te şah damarının yüzde 90 tıkalı olduğu tespit edilen hasta cerrahi müdahale ile yaşama tutundu.

Kentte yaşayan 67 yaşındaki İrfan Nas, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde şah damarının yüzde 90 tıkalı olduğu belirlenen Nas, Kalp ve Damar Cerrahisinde Op. Dr. Uğur Şener'in gerçekleştirdiği, yaklaşık bir saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Nas, gazetecilere sağlığına kavuşmasını sağlayan doktor ve tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

"Tedavisi yapılmadığında hastanın felç olmasına neden olabilir"

Op. Dr. Şener de damarın açılmasına yönelik yaptığı işlem sonucu hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bu operasyonların genellikle il dışındaki sağlık kuruluşlarında yapıldığını, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirdiklerini belirten Şener, cerrahi operasyonun başarılı geçtiğini ifade etti.

Şener, "Boyun damarındaki tıkanıklık sonucu oluşan bu hastalığın tedavisi yapılmadığında hastanın felç olmasına ya da şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle tedavisi erken yapılması gereken bir hastalık. Ayrıca beyinde sinir sistemini etkileyen bir hastalık." dedi.