"Şah-mat"a dair her şey bu koleksiyonda - Son Dakika

"Şah-mat"a dair her şey bu koleksiyonda

İzmir'deki Karşıyaka Satranç Merkezi'nin kurucu antrenörü Ozan Çapan'ın, çizgi film karakterlerinden siyasi ve tarihi olaylara, kültürel temalardan futbol takımlarına kadar çeşitli konularda her türlü zevke hitap eden satranç koleksiyonu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İzmir'deki Karşıyaka Satranç Merkezi'nin kurucu antrenörü Ozan Çapan'ın, çizgi film karakterlerinden siyasi ve tarihi olaylara, kültürel temalardan futbol takımlarına kadar çeşitli konularda her türlü zevke hitap eden satranç koleksiyonu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Çapan, 6 yaşında başladığı satranç sporuna 1996 yılından itibaren eğitimci ve antrenör olarak devam ediyor. Birçok anaokulu, etüt merkezi ve okulda eğitimler veren Çapan, "4. Kademe Antrenör" unvanına sahip olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Satrançla ilgili 16 kitap yazan 46 yaşındaki Çapan, AA muhabirine, satranç eğitimcilerine yol göstermeyi amaçladığı kitaplarını çocukların da severek incelediğini söyledi.

Kitaplarını özgün ve sade kaleme aldığını vurgulayan Çapan, "25 yıl süresince sahada edindiğim deneyimler ile dünyada satranç öğretim tekniklerini karşılaştırarak 'Masal ve Oyunla Satranç Eğitimi Metodu' tekniğini geliştirdim. Bu sistem Türkiye'de özellikle küçük yaşlarda sporcuların satranç eğitiminde çok başarılı sonuçlar veriyor. Ayrıca 2014 yılında yayınlanan 'Chess Race' ve 'Kare Bulmaca' isimli kutu oyunlarını tasarladım." dedi.

Çapan, ömrünü adeta satranca adadığını, 2003'te Karşıyaka Satranç İhtisas Spor Kulübünün, 2007 yılında ise Karşıyaka Satranç Merkezinin kurulmasına öncülük ettiğini anlattı.

Çalışmalarını söz konusu merkezde sürdürdüğünü ve burada güçlü bir ekiple eğitimleri sürdürdüğünü belirten Ozan Çapan, yetiştirdikleri birçok sporcunun milli takıma seçilerek başarı elde ettiğini aktardı.

"Herkesin dikkatini çekiyor"

Satranç tutkunu antrenör, 5-15 yaş grubundaki çocuklara eğitim verdikleri merkezde kişisel koleksiyonunu da sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Severek oynadığım, çocukluk hayalim olan hobimin, satranç öğretmenliğine dönüşmesinden dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Büyük bir tutkuyla çalışıyorum. Bu süreçte binlerce çocuğa satrancı öğretip kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaya çalıştım. Satranç sadece bir oyun değildir. Bir sanat ve spordur. Geçmişten günümüze gelişimiyle kültürel bir birikim taşır. Oyunda kullanılan nesnelerde döneminin izlerini görürsünüz. Hobimin mesleğim olmasıyla beraber, süreç içerisinde satranç takımları, satranç kitapları ve dergileri, satrançla ilgili pullar ve kartlar, satranç saatleri, poster ve rozet gibi objeler biriktirmeye başladım. Önceleri geçmiş dönemlerde yapılanları merak etmekten yola çıkan bu biriktirme hevesi, zamanla satranç kültürünü tanıtmak ve sahip çıkmak amacına dönüştü. Geçmişte yapılmış değerlerin unutulmaması ve onları bir arada tutma hevesi koleksiyonun oluşmasını sağladı."

700 parçalık koleksiyon ilgi çekiyor

Satranç tarihini yansıtan 700 parçalık koleksiyonun başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çektiğini vurgulayan Çapan, şöyle devam etti:

"Koleksiyonun en önemli parçaları, çeşitli ülkelerden veya farklı modelde 200'e yakın satranç takımları. Bu takımlarda ahşap, metal, porselen, kemik gibi malzemeler kullanılmış. 1940'lı yıllardan itibaren çeşitli ülkelerde yapılmış birçok satranç saatleri koleksiyonun en sevdiğim parçaları. Turnuvalar anısına yayınlanan ilk gün zarfları, pulları veya satrançla ilgili çeşitli hatıra objeleri ve kitaplar koleksiyonun içerisinde bulunuyor. Satranca dair her parçanın bulunduğu koleksiyonumu eğitim verdiğim merkezde sergiliyorum. Öğrencilerimize satranç eğitimiyle beraber bu kültürel birikimi sunmayı ve bilinçlendirmeyi hedefliyorum. Bu değerli koleksiyon başta öğrenciler olmak üzere buraya gelen herkesin dikkatini çekiyor."

Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Şah-mat'a dair her şey bu koleksiyonda - Son Dakika Spor
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