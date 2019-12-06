Son Dakika Haberleri: Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı
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Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı

6 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i(56), tüfekle ateş açarak ölümüne neden olan 3 avcı yakalanarak, gözaltına alındı.

Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı, System.String[]

SAMSUN'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i(56), tüfekle ateş açarak ölümüne neden olan 3 avcı yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Terme ilçesinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Berk'in başına isabet eti. Berk yere yığılırken, avcılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, saha bekçisi Yüksel Berk'in yaşamını yitirdiği saptandı.

3 AVCI YAKALANDI

Jandarma kaçan avcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaplan çalışma sonunda şüphelilerin M.A, İ.T. ve E.T. olduğu tespit edildi.  Jandarma ekipleri 3 avcıyı gece yarısı Karacalı mevkisindeki ormanlık alanda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:50 Kaynak: DHA
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