Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i(56), tüfekle ateş açarak ölümüne neden olan 3 avcı yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Terme ilçesinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Berk'in başına isabet eti. Berk yere yığılırken, avcılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, saha bekçisi Yüksel Berk'in yaşamını yitirdiği saptandı.

3 AVCI YAKALANDI

Jandarma kaçan avcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaplan çalışma sonunda şüphelilerin M.A, İ.T. ve E.T. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri 3 avcıyı gece yarısı Karacalı mevkisindeki ormanlık alanda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da kendilerini uyarmak için yanlarına gittiği avcılar tarafından açılan tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, hayatını kaybeden Yüksel Berk'in (56) cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi olan Terme ilçesi Tutluk Mahallesi'ne getirildi. Görev şehidi olduğu belirtilen Berk'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalleeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11'inci Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Yüksel Berk'in ailesine taziye dileklerinde bulundu.

'EMEKLİ OLACAKTI'

Yaşamını yitiren Yüksl Berk'in, emeklilik hazırlığı yaptığı, Temmuz ayında da emekli olacağı ortaya çıktı. Berk'in yakın arkadaşı Nuri Doğru, üzüntü içinde olduklarını söyleyerek, Gerçek bir avcı olsa ateş açmazdı. Muhtemelen kaçak avlanıyorlardı ve belgeleri yoktu. Eğer ihtara uysalar para cezasını öderler ve konu kapanırdı. Şimdi daha mı iyi oldu Yüksel'i toprağa verdik. Eğer başına bu gelmeseydi Temmuz ayında nöbetçi olacaktı. Oğlu askere yeni gitmişti. Başımız sağ olsun' dedi.

Öte yandan, Berk'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli 3 avcının da sorgusunun sürdüğü belirtildi.