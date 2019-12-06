Son Dakika Haberleri: Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı (3)
Son Dakika Güncel Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı (3) - Son Dakika

Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı (3)

6 saat önce

1 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından...

Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı (3), System.String[]

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YANLIŞLIKLA OLDU'

Mahmut Aydoğdu'nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk'in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13 Kaynak: DHA
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