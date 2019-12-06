Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı (3)
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1 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından...
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13 Kaynak: DHA
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'YANLIŞLIKLA OLDU'
Mahmut Aydoğdu'nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk'in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.
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