Saha Çözüm Ekibi 3 bin 628 noktada Beşiktaş sakiniyle buluştu - Son Dakika

Beşiktaş Saha Çözüm Ekibi; bir hafta boyunca; 3 bin 274 hane, 354 iş yeri ve kamusal alanı ziyaret etti. Ekip, toplam 3 bin 628 noktada ilçe sakiniyle buluştu.

Beşiktaş Saha Çözüm Hareketi'nin 98 bin 350 maske ve 4 bin 270 dezenfektan dağıttığı belirtildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçede katılımcı demokrasiyi hayata geçirmek ve tüm komşuları tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla uygulamalarına bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek; sorunlara hızlı ve yerinde çözüm üretme yolunda çok büyük bir adım atarak, Beşiktaş Saha Çözüm Hareketi başlattıklarını dile getirdi. Başkan Akpolat; "Saha Çözüm Ekibimizle beraber, Beşiktaş'ta her hafta bir mahallemizi ziyaret ediyoruz. Komşularımıza hem hijyen malzemeleri iletiyor hem de fikir ve taleplerine kulak veriyoruz. Yürünmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmıyoruz; bırakmayacağız. Hep söylediğimiz gibi; Beşiktaş'ta birlikte varız! Beşiktaş için sahadayız" dedi.