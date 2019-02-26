SAHA Derneği Yazı Dizisi İnci Eviner söyleşisi ile devam ediyor

Altuğ, "Niyetim, orada 'ziyaretçi' olmamak" başlıklı yazısına şöyle başlıyor:

"İnci Eviner, 'Biz, Başka Yerde' isimli çalışmasıyla, temeli tarihî bir Çin bedduasından gelen 'Garip Zamanlar Göresin' teması ile yapılacak 58'inci Uluslararası Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda yer alacak. Eviner'i atölyesinde ziyaret ederek, üzerinde çalıştığı eseri üzerine söyleştik. Sanatçı, yapıtı için konuşurken, niyetinin orada 'ziyaretçi olmamak' olduğunu ve 'Yeryüzü ile Dünya arasındaki sıkışmışlık derdini tanımlamaya çalıştığını' vurguluyor."