 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oyuncularının her şeyini takip ediyor! İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak - Son Dakika

Oyuncularının her şeyini takip ediyor! İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak

Son Güncelleme: 23.10.2023 00:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-2 kazanılan Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Osayi Samuel ile ilgili konuştu ve Nijeryalı futbolcuya PlayStation oynamasını yasakladığını söyledi.

Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 4-2 kazanılan Hatayspor maçını değerlendirdi. Osayi Samuel ile ilgili konuşan Kartal, Nijeryalı futbolcuya PlayStation'u yasakladığını dile getirdi.

"PLAYSTATION OYNAMASINI YASAKLADIM"

Deneyimli çalıştırıcı, Nijeryalı futbolcuya PlayStation'ı yasakladığını söyledi. İsmail Kartal, "Osayi'nin hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Takım hakkında da konuşan Kartal, "9'da 9 yapmak çok güzel, oyuncularımı tebrik ediyorum. Camianın beklentilerine güzel bir cevap verdik ama ben bunlara çok takıntılı bir insan değilim. Ludogorets maçına odaklandık" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Oyuncularının her şeyini takip ediyor! İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Oyuncularının her şeyini takip ediyor! İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak
23:53 İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 10 kişi yaşamını yitirdi
23:18 ''Farklı yorumlayanlarda artniyet ararım'' diyen Volkan Demirel F.Bahçe maçını neden kaybettiklerini söyledi
23:18 İsrailli hahamdan Gazze'deki çocuk katliamına ilişkin skandal sözler
23:01 "Yalancı ve sahtekarca açıklamalar" diyen Selahattin Baki, Erden Timur'u fena bombaladı
22:12 Adana'da dere kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:39 İsmail Kartla'la uçuşa geçen Fenerbahçe, bu kez lig tarihine geçti
21:29 Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye ile diyalog sürecine girdiklerini açıkladı
21:20 Orta Doğu ısınıyor: Alman özel kuvvetlerini taşıyan uçak Güney Kıbrıs'a indi
20:59 İsrail Savunma Bakanı Galant'tan kara harekatı açıklaması: Hamas'ı tamamen bitireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2023 00:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncularının her şeyini takip ediyor! İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement