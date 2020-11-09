SAHA EXPO açılış töreni

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) çalışmalarının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, "Eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse güçlü bir savunma sanayisinden de söz edemezsiniz. O bakımdan SAHA İstanbul kümelenmesinin varlığı ve o coğrafyada bulunan mevcut sanayi ve teknoloji altyapısının savunma sanayisine yönlendirilmesi hayati önem taşımakta." dedi.

Demir, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen Sanal Savunma Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO) açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk savunma ve havacılık sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul'u kalben ve fiilen desteklemekten gurur duyduğunu ifade eden Demir, 2018'den bu yana düzenlenen SAHA EXPO'ya katılımın her yıl arttığını söyledi.

Fuarda önceki yıllarda küresel oyuncular arasında önemli iş birliği imzaları atıldığını aktaran Demir, "SAHA EXPO 2020'nin, Türk savunma sanayisinin gücünü ve görünürlüğünü sanal dünyaya taşıyan ilk fuar olma özelliğiyle küresel bir marka olma yolunda önemli bir başarı sağlayacağına eminim." dedi.

Başkanlık olarak ihtiyaç makamlarının ihtiyaçlarını karşılamak için araştırma, tasarım ve üretim yapan bütüncül çalışmalar yaptıklarını ifade eden Demir, "Eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse güçlü bir savunma sanayisinden de söz edemezsiniz. O bakımdan SAHA İstanbul kümelenmesinin varlığı ve o coğrafyada bulunan mevcut sanayi ve teknoloji altyapısının savunma sanayisine yönlendirilmesi hayati önem taşımakta ve bunu hayata geçirmek üzere kolları sıvayan kurucu başkana, mevcut başkana ve sayın genel sekretere özellikle teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"11 milyara yaklaşan bir savunma ve havacılık sanayi cirosundan bahsediyoruz"

İsmail Demir, Türkiye'nin, savunma sanayisinde yerli projelerle adından söz ettirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malumunuz 2002 yılında proje sayımız sadece 60'lar civarındayken bugün 700'leri geçen proje sayımız var. Ciromuz 1 milyar doları bile bulmazken bugün 11 milyara yaklaşan bir savunma ve havacılık sanayi cirosundan bahsediyoruz. Savunma ve havacılık sanayi bütçemiz 2002'li yıllarda 5,5 milyar dolar civarındayken şu anda 60 milyar doları aşan bir rakama ulaşmış bulunmaktayız."

Sektörde 2002 yılında sadece 50 civarında olan firma sayısının 1.500'ü aştığını ifade eden Demir, Ar-Ge harcamalarının yok denilecek seviyelerden 1,5 milyar dolara çıktığını söyledi.

Türkiye'nin artık kendine yetebilen, rekabet edebilen bir savunma sanayisi bulunduğunu aktaran Demir, bunun yeterli olmadığını, daha fazlasını yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

"Katma değerli alt sistem bileşen ihracatlarının artması önem arz etmekte"

"Milli Teknoloji Hamlesi" kavramına özellikle vurgu yapmak ve bunu tüm sektöre kılavuz yapmak istediklerini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemdeki stratejileri belirlemek için karşımıza sanayinin sürdürülebilirliği, büyümesi, kritik ve katma değerli ürünler öncelikli olmak üzere, yerlileşme sürecine devam edilmesi konuları ön plana çıkmalıdır. Bununla birlikte herkesçe malum olduğu üzere yerli ve milli savunma sanayimizin asli vazifesi olan ülke savunmasının güçlü kılınması ülküsü olduğu dikkate alındığında, savunma sanayimizin harbe hazır halde olması gerekmektedir.

Savunma harcamalarımızın savunma sanayimizin sürdürülebilir olarak küresel bir oyuncu olması için gerekli büyüme hedeflerimize yetmeyeceği düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde sektörümüz için ihracat ve çoklu kullanım kavramlarının öne çıkacağını belirtmek isterim. İhracatın arzu edilen seviyelere ulaşması için devletten devlete satış ve finans desteği konularında düzenlemelerin etkinleştirilmesinin yanı sıra ürün çeşitliliğinin artması, tasarım kabiliyetlerimiz ile iş birliği yapılacak ülkeler için özel çözümlerin hızlı bir şekilde üretilebilmesi, dış taleplere cevap verebilmek için yeterli üretim kapasitesine ulaşmak amacıyla ekosistemin genişletilmesi, devletler arası satışa konu olan platform ihtiyacının yanı sıra katma değerli alt sistem bileşen ihracatlarının artması önem arz etmektedir."

Savunma sanayisinde üretim kapasitesi arttığında ve üretim çeşitlendiğinde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanacağını vurgulayan Demir, aynı zamanda Türk ordusunun harbe hazır halde bulunacağını söyledi.

"Savunma sanayisine iş yapmak sanayici ve iş dünyamız için bir sektör haline gelmiştir"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de fuarın bu yıl sanal ortamda olmasına karşın ziyaretçilerin birbirlerini daha yakından tanıma imkanı bulacağını belirtti.

Büyükdede, savunma alanındaki hızlı gelişime dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Firmalarımız savunma sanayisini malzeme teknolojileri, kara taşıtları, uçak ve insansız hava araçları, gemi ve denizaltı teknolojileri ve silah endüstrisinde daha yakından tanır hale gelmiş, her konu için bir alt küme oluşturulmuş ve ortaklıklar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede savunma sanayisine iş yapmak sanayici ve iş dünyamız için bir sektör haline gelmiştir. Bu kümelenmeyi 500'ün üzerinde üyesiyle Avrupa'nın birinci kümesi haline getirdikleri için ve savunmaya, uzay sanayisine katkılarından dolayı SAHA İstanbul yönetimine teşekkür ediyorum."

Türkiye'de yerli ve milli uçak üretimi projesiyle bir araya gelen 27 idealist iş adamı ve bilim insanının başlattığı kümelenme hareketinin bugünlere geldiğini anımsatan Büyükdede, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 'İstanbul firmaları savunma sanayisinde görev almalılar, sadece Ankara firmaları yeterli olamamaktadır' demesi üzerine bugünkü SAHA İstanbul oluştu. 17 Mart 2015'te resmileşen dernek, çok fedakarca çalışan birinci yönetim kurulunu harekete geçirdi. Buradan İstanbul Ticaret Odası (İTO) sanayi kümesi üyesi ilk 27 arkadaşımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurulan 9 kişilik ilk yönetim kurulunun çabalarının çok kıymetli olduğunu dile getiren Büyükdede, "SAHA İstanbul'un sağlam altyapısı kurulduğu gibi kısa sürede Tekirdağ'dan Sakarya'ya kadar savunma ve havacılık alanlarında hizmet verebilecek ve savunma alanında görev alabilecek 170'ten fazla üretici ve yazılımcıyla birlikte kümelenme haline gelinmiştir. Teknopark İstanbul yönetiminin de desteğiyle içinde yer alınmıştır. Bu vesileyle Teknopark İstanbul'a ve İTO yönetimine de şükranlarımı sunuyorum." dedi.