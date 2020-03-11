SAHA EXPO kasım ayına ertelendi

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 4-7 Kasım 2020'ye ertelendi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve öngörülemeyen bir şekilde hızla yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı hastalık olarak tanımlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, son dönemde dünya çapında sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında olumsuz gelişmelere neden olduğu ifade edildi.

Salgının hem uluslararası hem de ulusal otoriteler tarafından kamu sağlığı açısından yüksek seviye risk teşkil ettiğinin belirtildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda gerek uluslararası seyahatler gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak seyahatler dikkate alındığında, potansiyel ziyaretçiler ve katılımcı firmalar için artan seyahat kısıtlamaları da göz önünde bulundurularak, kamu sağlığına yönelik risklerin giderilmesine ilişkin yükümlülükler çerçevesinde, birçok uluslararası fuarda olduğu gibi, katılımcı ve ziyaretçilerin daha verimli ve başarılı bir fuar geçirebilmeleri adına fuar tarihlerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen ve 39 ülkeden profesyonellerin beklendiği SAHA EXPO 2020, Türkiye'de de bir Kovid-19 vakıasına rastlanılması üzerine, hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin sağlığına verdiğimiz önem ve oluşan tedirginliği de dikkate alarak 4-7 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir. SAHA EXPO, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25-28 Mart 2020 tarihleri yerine 4-7 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecektir."