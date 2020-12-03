SAHA EXPO Sanal Fuarı'nı kasımda 42 bin 901 kişi ziyaret etti - Son Dakika

SAHA EXPO Sanal Fuarı'nı kasımda 42 bin 901 kişi ziyaret etti

03.12.2020 12:11
SAHA EXPO Sanal Fuarı'nı kasımda 42 bin 901 kişi ziyaret etti, System.String[]

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO Sanal Fuarı, açılışının yapıldığı 9 Kasım'dan beri hem Türkiye'den hem de dünyadan ilgi görüyor.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO Sanal Fuarı, açılışının yapıldığı 9 Kasım'dan beri hem Türkiye'den hem de dünyadan ilgi görüyor.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, savunma sektöründe bugüne kadar denenmemiş bir yöntemle hayata geçirilen dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO'yu kasım ayında 42 bin 901 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 38 bin 249'u Türkiye'den, 4 bin 652'si dünyanın farklı ülkelerinden SAHA EXPO Sanal Fuarı'na giriş yaptı.

9 Nisan'a kadar açık kalacak fuar, 5 ay boyunca Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör profesyonelinin buluştuğu dijital bir platform olmaya devam edecek.

18 bin 231 B2B iş görüşmesi gerçekleştirildi

Açıklamaya göre, Türk savunma sanayinin dünyaca tanınan firmaları ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, BAYKAR, HAVELSAN, STM, MKEK, ASFAT, TAIS, FNSS ve Kale Grup'un aralarında yer aldığı 288 firmanın katılımcı olarak ürünlerini sergilediği SAHA EXPO, önemli iş görüşmelerine de imkan sağlıyor.

Fuarın açılışının yapıldığı kasım ayı içerisinde Türkiye'den ve dünyadan profesyonellerin katıldığı, önemli iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği 18 bin 231 B2B iş görüşmesi gerçekleştirildi.

-Tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştiriliyor

Tamamen yerli ve milli bir yazılım ile gerçekleştirilen, dünyadan ve Türkiye'den sektör profesyonellerine 7/24 açık olan SAHA EXPO'da, ziyaretçiler sanal gerçeklik teknolojileri ile firmaların 3D modellerini detaylı olarak inceleyebiliyor, firmaların ve ürünlerin video tanıtımlarını izleyebiliyor, kartvizitlerini bırakabiliyorlar.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, ziyaretçilerin, 3 boyutlu modelleme ve interaktif animasyonlar ile birebir yansıtılan ürünleri, en gerçekçi haliyle SAHA EXPO'da tecrübe edebildiklerini ve Türk savunma sanayinin gücünü sanal dünyaya taşımayı başardıklarını dile getirdi.

SAHA EXPO'nun küresel bir marka olması hedefiyle yola çıktıklarını ve bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Keleş, şunları kaydetti:

"SAHA EXPO, dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı olarak Türkiye adına da bir ilke imza attı. 9 Nisan'a tarihine kadar 5 ay açık kalacak fuar, bu anlamda fuarcılık sektörüne de bir yenilik getiriyor. Sanal fuarı bizler de ilk defa deneyimliyoruz. Katılımcılarımızdan ve ziyaretçilerden geri bildirimler alıyor ve dikkatle değerlendiriyoruz. Şu anda var olan uygulamayı, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Bu süreç tamamlandığında SAHA İstanbul olarak bir dünya markası sunuyor olacağız."

İstanbul, Türkiye, Kasım, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAHA EXPO Sanal Fuarı'nı kasımda 42 bin 901 kişi ziyaret etti - Son Dakika


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