SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Şu anda 57,1 milyon kullanıcımız var. Yani e-Devlet için Türkiye'nin en büyük sosyal ağı diyebiliriz." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek ve 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek SAHA EXPO kapsamında, sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor.

Fuar kapsamında, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın moderatörlüğünde " Savunma Sanayisinden Sivil Sektörlere: Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet hizmeti hakkında konuşarak, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak yeni kurulmamıza rağmen Ulaştırma Bakanlığı zamanından kalma bir e-Devlet kapımız vardı. Biz bunu biraz daha vatandaş odaklı hale getirip Dijital Türkiye Portalı olarak isimlendirmek istiyoruz. Bunu sadece devletin değil bütün kurumların hizmetlerinin olduğu bir portal haline getirmek istiyoruz. e-Devlet sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2008 yılında açıldı. Aslında e-Devlet'in yaşına bakarsanız 13 buçuk yaşında. Açıldığı zaman sadece 22 tane hizmetin olduğu bir kapıydı. Ama şu anda geldiğimiz noktada 6100'e yakın hizmetin olduğu çok büyük bir portal oldu." şeklinde konuştu.

"57,1 milyon kullanıcısı olan başka bir devlet ağı yok"

Dünyadaki devletler arasında bu kadar dijital hizmeti veren başka bir devletin olmadığının altını çizen Koç, "Biz belediyelerimizden tutun da bütün bakanlıklara kadar bütün hizmetlerin dijital platformlarda verilmesini istiyoruz ve bunu da talep ediyoruz. Bu anlamda da bütün bakanlıklarımızla beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hizmetlerin olması yeterli değil; biz kullanıcılarımızın da buna adapte olmalarını ve kullanmalarını istiyoruz. Şu anda 57,1 milyon kullanıcımız var. Yani e-Devlet için Türkiye'nin en büyük sosyal ağı diyebiliriz. 57,1 milyon kullanıcısı olan başka bir devlet ağı da yok şu anda." diye konuştu.

Kullanım oranları ile ilgili de yakından ilgilendiklerinin altını çizen Koç, "Özellikle kovid-19 döneminde salgının da etkisiyle fiziksel olarak hizmet almanın çok zorlaştığı bir dönemde geçen yılı 2,4 milyar kez girişle kapattık. Bu sene şu anda 2,6 milyar. Hedefimiz sene sonunda 3 milyara ulaşmak. Bu 3 milyar rakamı 3 milyar kez vatandaşımızın herhangi bir kamu kurumuna gitmeden hizmetini oturduğu yerden 7-24 alabilme özgürlüğünü ve mutluluğunu ifade ediyor." dedi.

"e-Devlet kapısını kamunun bütün hizmetlerinin verildiği bir portal haline dönüşmesi istiyoruz"

Koç, yaptıkları bir araştırmadan bahsederek, "18-24 yaş arasındaki gençlerimize adli sicil belgesini hangi kurum verir diye sorduk. Cevap e-Devlet'ti. Artık genç arkadaşlar bunun Adalet Bakanlığımızın verdiği bir hizmet olduğunu unutmuşlar. Bizim amacımız da bu. Dijital hizmetlerin tek bir yerden verilmesi ve e-Devlet kapısının kamunun bütün hizmetlerinin verildiği bir portal haline dönüşmesi." ifadelerini kullandı.

Hizmet konulara göre ayrıldı

E-devlet ile ilgili yaptıkları memnuniyet anketinden yüzde 95 olumlu sonuç aldıklarını belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar 'eskiden hizmetleri rahat bulabiliyorduk ama şu anda 6 bin tane hizmet var, bu hizmetleri nasıl bulacağız?' sorusunu soruyorlar. Bunun için yapay zekayla bir arama motoru yaptık. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştıralım diye bu hizmetleri bakanlık bakanlık ayırmak yerine konsept bazlı yani konu bazlı hizmetler vermeye başladık. Hepimizin arabası var. Araçlarımızla ilgili hizmetleri tek bir pencerenin içine soktuk. Bu hizmetin içinde İçişleri Bakanlığı'nın trafik cezası da, Ulaştırma Bakanlığı'nın HGS ve OGS geçişi de, Hazine Bakanlığı'nın vergi ödemesi de var. Yani bakanlıkların dışında vatandaşımıza direkt dokunan hizmetleri paketledik."

Koç, veriyi değere dönüştürmenin öneminden bahsederek, "Bir mottomuz var: 'veriniz kömür olsa bile doğru işlendiği zaman elmasa dönüşebilir' diyoruz. Yani biz de kamunun verisini elmasa dönüştürmek için yapay zeka teknolojileriyle vatandaşımızın daha iyi hizmet almasını sağlıyoruz." dedi.

2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin yapay zeka teknolojileriyle karşılanacağını söyleyen Koç, "Bu çok büyük bir zıplama yapacak. Çünkü şu andaki oranımız çok düşük. Aynı zamanda bunları yapabilmek için de 50 bin tane yapay zeka uzmanı istihdamı diye bir hedef koyduk. Türkiye'de biz bu anlamda sanayi devriminden sonra bu yapay zeka devrimini kaçırmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Türksat 5G uydusu

Panelde konuşan Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise Türksat ile ilgili bilgi vererek, "Türksat milli uydu operatörü olarak aslında 1994 yılından bu yana haberleşme uyduları üzerinden ülkemize ve aslında üç kıtaya yayılan bir coğrafyaya haberleşme uydusu hizmeti veriyoruz. Özellikle son dönemde 2015 yılından ve 2016 yılından başlayan dönemde biz etkinlik alanımızı geliştirecek ve daha çok TV yayıncılığından veri haberleşmesine doğru olacak şekilde yatırımlarımızı planladık. Özellikle bu alanda Türksat 5G uydusu çok büyük bir önem taşıyor. Bu yılın sonunda inşallah aralık ayı sonu gibi fırlatmayı hedefliyoruz."

Herşeyin planlamaya uygun bir şekilde gittiğinin altını çizen Ertok, "Türksat 5G uydusuyla yüksek frekans bandında geniş internet hizmeti sunabileceğimiz kapasitemizi şu andaki mevcut 4G uydumuzdan yaklaşık 15 kat arttırıyoruz. Bu sayede biz kamu kurumlarımızın, savunma sanayi şirketlerimizin, devletimizin ve sivil şirketlerin de dahil hepsinin uydu üzerinden haberleşme ihtiyaçlarını önümüzdeki on yılı kapsayacak şekilde karşılanması için planlamamızı yaptık." dedi.