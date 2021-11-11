SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Pandemi dolayısıyla geçen yıl sanal olarak yapılan fuarın bu yıl 480 firmanın katılımı ile yapılması, 30 değişik ülkeden delegenin bu fuarı izlemesi, 76 yabancı firmanın stantlarının bulunması artık SAHA İstanbul fuarlarının uluslararası boyuta eriştiğini de ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek,15 Kasım'da ise sanal fuara dönüşecek olan etkinliğin ikinci gününde açılış töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bundan 6 yıl önce SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Uzay Kümesi Derneği'ni Sayın İsmail Demir Başkanımızın da destekleri ve teşvikleriyle 27 sanayici arkadaşımızla birlikte İstanbul Ticaret Odası Sanayi Komisyonu'nda kurmuştuk. Bu vesileyle bugün aramızdan ayrılan SAHA'nın gelişiminde de katkısı olan çok değerli dostum, kardeşim Özdemir Bayraktar'a buradan Allah'tan rahmet dilemek istiyorum." dedi.

SAHA İstanbul'un ulaştığı seviye hakkında bilgiler veren Büyükdede, "SAHA İstanbul kümesi bugün 665 firmaya ulaştı. Pandemi dolayısıyla geçen yıl sanal olarak yapılan fuarın bu yıl 480 firmanın katılımı ile yapılması, 30 değişik ülkeden delegenin bu fuarı izlemesi, 76 yabancı firmanın stantlarının bulunması artık SAHA İstanbul fuarlarının uluslararası boyuta eriştiğini de ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Büyükdede, fuarın Türkiye'nin teknolojik derinliğinin bir ekosistemi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin sanayi altyapısı olarak geldiği seviyeyi en iyi yansıtacak bir sergi alanıdır. Genel sekreterimiz İlhami Keleş'in tabiriyle SAHA İstanbul Fuarı ile ilgili sanayiciler 'SAHA'ya indirilmiştir. Bu dönem içinde de bakanlığımızın hamle programıyla desteklediğimiz firmaların stantlarının da burada bulunmasından son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"30 ülkeden 80'e yakın yabancı firma SAHA EXPO'da ürünlerini sergiliyor"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli destekçilerinden biri olan SAHA İstanbul'un, 6 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümesi olduğunu dile getirdi.

Savunma sektöründe dünyada ilk kez fiziki ve sanal olmak üzere hibrit düzenledikleri SAHA EXPO'nun, milli ürünlerin sergilendiği en önemli platformlardan biri haline geldiğini belirten Bayraktar, "Savunma sanayisi alanında üretim yapan ana platform ve alt sistem üreticilerini, tedarikçileri ve bu sektörlerde yer almak isteyen firmaları hem fiziksel hem de sanal olarak bir araya getiriyoruz. Bunun yanında SAHA İstanbul olarak firmalarımızın Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı verebilmesi için iş birlikleri geliştiriyoruz. SAHA Akademi çatısı altında SAHA MBA programı düzenliyoruz." diye konuştu.

Değerli akademisyenler ve sektörün önemli isimlerinin verdiği eğitimler ile savunma sanayisinin lider yöneticilerinin yetişmesine katkı sunduklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra ülkemizde ve dünya çapında tanınan ileri teknolojiye sahip firmalar da SAHA EXPO'da yer alıyor. Ukrayna, Polonya, Rusya, Amerika, Avrupa'dan 30 ülkeden 80'e yakın yabancı firma SAHA EXPO'da ürünlerini sergiliyor. Çok sayıda ülkeden ziyaretçi ve alım heyetleri de aramızda yer alıyor. Ayrıca fuarımızda katılımcı tüm firmaların geleceğe dokunan yenilikçi ürünlerini kısa sunumlarla anlatacağı, tanıtacağı bir platformumuz da bulunuyor.

Fuar sırasında birçok iş birliğinin gerçekleştiğini ve önemli anlaşmalara imza atıldığına şahit olacaksınız. Çalıştığımız alanlarda ülkemizin ve dünyanın önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katılacağı paneller de sektörümüze vizyon kazandıracak. Fuar süresince katılabileceğiniz panellerimizde, savunma sanayimizdeki yapay zeka uygulamalarından ülkemizin araştırma yapısına, uzay programından motor teknolojilerine kadar birçok alanda yürütülen çalışma ve projeleri derinlemesine konuşacağız."

"Savunma sanayisi ihracatımız yıldan yıla reel bazda yüzde 13-15 bandında büyüyerek gelişiyor"

Bayraktar, Türkiye'nin giderek artan sayıda yeni şirket ve girişimci ile lider bir küresel startup merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret ederek, "Biz de SAHA EXPO olarak girişim ekosistemine elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle girişim projeleri için ayrı bir sunum alanımız bulunuyor. 13 Kasım'da sona erecek fiziki fuarın ardından 15 Kasım'da ise 3 boyutlu sanal fuarımız başlayacak. Üyemiz ASELSAN'ın iştiraki BİTES'in geliştirdiği sanal fuar uygulamasıyla sanal ortamda gerçek fuar deneyimini yaşamak mümkün olacak." dedi.

"Türkiye özellikle sektörümüzde ciddi bir teknolojik dönüşüm süreci yaşıyor. Bu dönüşüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Geliştirdiğimiz sistemler ve bu teknolojilerin kullanıldıkları alanlardaki başarılar her gün dünya medyasında yer alıyor." diyen Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki bu kadarla da kalmayacak. Ülkemiz yüksek teknoloji geliştirme konusunda önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bugün, topraklarında ve sınırlarında terörü yok etmiş, huzurlu bir yaşama doğru yelkenlerini dolduran bir Türkiye var artık. Bugün, dost ve müttefiklerine oyun kurucu gücüyle destek olan bir Türkiye var artık. Bugün, Karabağ'ın maküs talihini değiştiren zafere katkı sunan, Libya'da terörist oluşumların önüne set çekerek barış ve huzur ikliminin gelmesine ciddi destek veren bir Türkiye var artık.

İşte tüm bu değişimin ardında 2000'li yılların başında başlatılan ve kararlılıkla sürdürülen millileşme vizyonu yer almaktadır. Adına Milli Teknoloji Hamlesi dediğimiz bu hareketle dünyayı kendi istediği gibi yönetmeye çalışan tekellere karşı itirazımızı güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Sıradanlığa, mahkum bırakılmaya teslim olmayıp, milli ve özgün üretim modeliyle yepyeni bir başarı öyküsü yazıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde sektörümüzde yerli sanayi katılımı büyüyerek artıyor. 20 yıl önce bu alanda ülkemizde sadece 17 firma çalışırken, bu sayı 1700'lere ulaştı. Geçmişte sadece 60 olan projelerin sayısı ise katlanarak bugün 750 projeye ulaştı. Savunma sanayi ihracatımız ise yıldan yıla reel bazda yüzde 13-15 bandında büyüyerek gelişiyor."

Bu kazanımları yitirmenin veya buradan geriye dönmenin söz konusu bile olamayacağını vurgulayan Bayraktar, "Geçmişteki engellemeleri ve yıldırma politikalarını unutmadan ama onların gölgesinde de kalmadan hak bildiğimiz yolda, Milli Teknoloji Hamlesi davasında yürümeye devam edeceğiz. Geçmişte 'roket değil soba borusu yap' diyenlere de bugün uçan araba geliştirme çalışmaları ile dalga geçenlere de ve Türkiye'nin uzay programıyla alay edenlere de kulak asmadan bilgi ve teknoloji çağında ilerlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yakın bir zamanda kaybettiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'larımızın öncü ismi, yol göstericimiz babam Özdemir Bayraktar, bizlere, dostlarına ve çalışma arkadaşlarına her zaman, 'nefsin izzeti yoktur, ancak yaptığın işin izzeti vardır' derdi. İşte bizler de bu izzetli işlerin her daim ülkemize katkı sağlaması için seferber olacağız. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.