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SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Son Dakika

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

12.11.2021 13:35
SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bizler sadece birbirimize ürünler satan iki ülke değiliz. Beraber iş yapıyoruz ve savunma alanında iki ülkeyi güçlendirecek olasılıklar üzerine çalışıyoruz.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bizler sadece birbirimize ürünler satan iki ülke değiliz. Beraber iş yapıyoruz ve savunma alanında iki ülkeyi güçlendirecek olasılıklar üzerine çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da ise sanal fuara dönüşecek olan etkinlikte sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor.

Fuar kapsamında, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın moderatörlüğünde "Türkiye - Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Bayraktar, son 4-5 yılda Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmaların sayısına bakıldığında önemli bir artış olduğunu belirtti.

İki ülke arasında yüksek düzeyde eğilim olduğuna işaret eden Bayraktar, "Şu anda Türkiye ile Ukrayna arasında 30'dan fazla proje var. Bu ilişki, tek taraflı değil, tamamlayıcı bir ilişki. Her iki ülkeye de fayda sağlıyor." dedi.

"İş birliğimize yeni boyutlar kazandırma çabasındayız"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki stratejik iş birliğinin en önemli unsurlarından ilki, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki güven ve siyasi iş birliği. Son yıllarda Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş birliği çok önemli bir hale geldi. Bizler sadece birbirimize ürünler satan iki ülke değiliz. Beraber iş yapıyoruz ve savunma alanında iki ülkeyi güçlendirecek olasılıklar üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Ukrayna'nın birbirilerinin ihtiyaçlarını tamamlayan iki ülke olduğunun altını çizen Bodnar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birbirimizle yarışan değil birbirimize ürün sağlayan ülkeleriz. Biz ayrıca iş birliğimize yeni boyutlar kazandırma çabasını da güdüyoruz. Bu fuarda bunu çok açıkça görebiliyorum. Ayrıca, biz sadece iki ülkenin çıkarları için çalışan ülkeler değil, 3. pazarlar için de çalışıyoruz. Hükümetlerimiz bütün olumlu girişimleri destekliyor. Yeni projelerimiz sadece ikili stratejik ilişkilerimizi güçlendirmeyecek, aynı zamanda ülkelerimizi bölgede ve dünyadan daha güçlü bir hale getirecek."

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise Ukrayna-Türkiye iş birliğinin olmazsa olmaz olduğunun altını çizerek, "Motoru döndürmeye başladık, onu nasıl geliştireceğimize çalışmalıyız." dedi.

Panelde ayrıca Defence Technology LLC Ticaret Direktörü Pavlo Bukin ve Ukrspecexport Genel Müdürü Vadym Nozdria da katılımcılara iki ülke arasındaki işbirliğine dair detayların yer aldığı sunumlar gerçekleştirdi.

Togo Cumhuriyeti, Havacılık, Ukrayna, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Son Dakika


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