SAHA EXPO'yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti - Son Dakika

SAHA EXPO'yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti

10.05.2021 11:39
SAHA EXPO'yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti, System.String[]

Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul'un düzenlediği, SAHA EXPO 9 Mayıs'ta sona erdi.

Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul'un düzenlediği, SAHA EXPO 9 Mayıs'ta sona erdi. Yoğun talep üzerine 9 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılan online fuarda; 290 firma, 536 ürünü üç boyutlu olarak sergiledi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücünün dünyaya açıldığı, 115 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği fuarda, 32 bini aşkın B2B görüşme yapıldı.

SAHA İstanbul'un geleneksel savunma sanayi fuar konseptine yeni bir soluk getirdiği, sektörün birçok firmasının ağırlandığı SAHA EXPO, yoğun ilgiyle kapılarını kapattı. Sektörün sanayicileri, teknoloji geliştiricileri ve ürün almak isteyen yerli, yabancı alım heyetlerini bir araya getiren fuarı; 98 bini yerli, 17 bini yabancı olmak üzere 115 bini aşkın kişi ziyaret etti. 290 firmanın 536 ürününü üç boyutlu olarak tanıttığı fuarda 32 bin 832 B2B görüşme yapıldı. SAHA EXPO'da; ilk gün 102 firma 3D ürün sergiledi. Bu sayı yoğun ziyaretçi katılımıyla birlikte 290'a ulaştı. Yine ilk gün 355 sergilenen ürün sayısı da 536'ya yükseldi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Gerçekleştirdiğimiz fuarımızla Türkiye'nin savunma, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisinde yerli üretim potansiyelini dünyaya gösterme şansını yakaladık. Fuarımız son derece yoğun bir ziyaret aldığından dolayı 9 Nisan olan bitiş tarihini 9 Mayıs'a kadar uzattık. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Kıta Afrikası, Uzak Doğu, Ukrayna, Rusya gibi savunma sanayisinin önemli aktörlerinden birçok firma ve devlet temsilcisi fuarımızı ziyaret etti. Savunma sanayisinde sektör oyuncularının ürettiği ve daha önce hiçbir yerde tanıtılmayan ürünleri fuarımızda görücüye çıkardık. Fuarımızla milli teknoloji hamlemize önemli katkılar sağlayacak iş birlikleri gerçekleştirdik. Kümelenmemizin sektöre ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkılarını artıran etkinliklerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TİHA ve ATAK da tanıtıldı

SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, fuara özel sanal fuar uygulaması XperExpo'yu geliştirdi. Uygulama sayesinde katılımcılar; üç ana salondan oluşan fuarda stantları gezerek, ürünleri ve katalogları inceleme imkanı buldu. Katılımcılar ayrıca ürünlere ve firmalara ait tanıtım videolarını izledi ve karşılıklı video konferanslara katılabildi. Fuarda, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Cezeri, ATAK helikopteri, Milli Muharip Uçağı, TB2 ve füze sistemleri başta olmak üzere savunma ve havacılık sanayinde yüzlerce firmanın ürünleri ve geliştirdiği sistemler tanıtıldı. Türkiye'nin havacılık motorları olarak bilinen TJ 300 ve PG 50 motorları; SAR 762 MT ve SAR 127 MT silahları ilk kez SAHA EXPO'da sergilendi.

Fiziki fuar, 10-13 Kasım 2021'de 5 kat daha büyük alanda gerçekleştirilecek

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen fuarın ikincisi 10-13 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar, savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerini, tedarikçileri ve bu sektörlerde yer almak isteyen firmaları bir araya getirecek. 2018'e göre 5 kat daha büyük alanda gerçekleştirilecek, uluslararası pek çok anlaşmanın yapılacağı fuara, Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu, Ukrayna, Rusya, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan dahil birçok ülkeden ziyaretçi ve alım heyeti katılacak. - İSTANBUL

SAHA EXPO'yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti
SAHA EXPO'yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti

Havacılık, İstanbul, Uzay, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SAHA EXPO'yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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