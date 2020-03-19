SAHA İstanbul'a 42 yeni üye katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SAHA İstanbul'a 42 yeni üye katıldı - Son Dakika Ekonomi

SAHA İstanbul'a 42 yeni üye katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'a 42 yeni üye daha katıldı.

SAHA İstanbul'a 42 yeni üye katıldı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'a 42 yeni üye daha katıldı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, en son yapılan yönetim kurulu toplantısında üyelik için başvuru yapan 48 firmadan 42'sinin katılım başvurularının onaylanmasıyla birlikte SAHA İstanbul'a üye firma sayısı 472'ye yükseldi.

Kamu-sanayi-üniversite ekosistemini hayat geçiren SAHA İstanbul, savunma sanayinin millileşmesinde etkin rol üstleniyor.

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Baykar, BMC, TÜMOSAN, MKEK, THY Teknik, STM ve ASFAT gibi sektörün öne çıkan firmalarını bünyesinde barındıran SAHA İstanbul, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlıyor.

SAHA İstanbul, kuruluşunun üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin en büyük, Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği'nin (EACP) ikinci en büyük kümesi haline geldi.

Kümelenme; yerli ve milli firmaları, savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek için faaliyet gösteriyor.

SAHA İstanbul, bu doğrultuda, ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalar yürütülmesi, devlet desteklerine erişilmesi, ülkede olmayan üretim yeteneklerinin ülkeye kazandırılması ve yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verilmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütüyor.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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