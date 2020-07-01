SAHA İstanbul'dan 7 haftada 39 saat canlı yayın - Son Dakika

SAHA İstanbul'dan 7 haftada 39 saat canlı yayın

SAHA İstanbul, üye firmalarının ürün ve yeteneklerini yaklaşık 40 saatlik canlı sunum ile tanıttı.

SAHA İstanbul, üye firmalarının ürün ve yeteneklerini yaklaşık 40 saatlik canlı sunum ile tanıttı.

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SAHA İstanbul açıklamasına göre, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde üretim yapan yerli firma sayısını artırmak, kamu ile yerli üreticinin buluştuğu ekosisteme olabildiğince çok firmayı entegre etmek için çalışmalarını sürdüren SAHA İstanbul, üyeleri arasındaki network çalışmalarını dijital ortama taşıdı.

SAHA İstanbul üyelerinin ürün ve yeteneklerinin, mevcut üyelere tanıtımı amacıyla başlatılan webinar'larda, 7 haftada 174 firmanın katılımıyla 39 saat 7 dakika canlı sunum yapıldı.

12 Mayıs'ta başlayan ve YouTube, Twitter ve Facebook kanallarından canlı olarak gerçekleştirilen webinar'lar, yeni normale geçiş süreciyle birlikte 25 Haziran'da tamamlandı.

Webinar'larda, komiteler kendilerini anlattı ve tüm sunumlar firmaları tanımak isteyen sanayicilerin faydalanması için komite bazında ayrılarak her firma için ayrı video olacak şekilde SAHA İstanbul YouTube kanalına yüklendi.

Salgının yoğun olarak yaşandığı 7 haftalık süre içerisinde, malzeme ve malzeme şekillendirme komitesinden 45 firma, elektrik ve elektronik komitesinden 45 firma, makine ve imalat ekipmanları komitesinden 44 firma, yazılım komitesinden 24 firma, test ve sertifikasyon komitesinden 16 firma sunum yaptı.

YouTube, Twitter ve Facebook kanallarından canlı olarak gerçekleştirilen webinar'ları Twitter'da 22 bin 617 kişi izledi.

Komite bazında toplu webinar sunumunu YouTube'da 10 bin 408 kişi izlerken, firmalara bölünmüş webinar'ları izleyenlerin toplamı ise 13 bin 665 kişi oldu.

İstanbul, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SAHA İstanbul'dan 7 haftada 39 saat canlı yayın - Son Dakika Ekonomi

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